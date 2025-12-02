Slušaj vest

Ivan Kljajić (32) na Županijskom sudu u Vukovarunedavno je nepravosnažno osuđen na 30 godina zatvora zbog teškog ubistva na okrutan način Marija Kljajića (48), a hoće li se na tu odluku suda žaliti i tražiti višu kaznu ŽDO Vukovar odlučiće nakon što primi pisano obrazloženje presude.

Reč je o ubistvu koje je lani šokiralo meštane Bošnjaka, kada je otkriveno, da je Marija Kljajića, koji se više od dve nedelje vodio kao nestala osoba, na posebno okrutan način 31. maja 2024. usmrtio njegov prezimenjak.

Ubistvo se dogodilo u 1:40 sati, a Ivan Kljaić se tereti da je Marija Kljajića prvo izudarao sekirom, zatim je u njega pucao da bi mu potom telo bacio u bunar na poljoprivrednoj površini blizu Županje.

U tom bunaru telo je nađeno 17. juna 2024. Nestanak Marija Kljajića prijavljen je 4. juna 2024. Ubica i ubijeni bili su najbolji prijatelji i komšije. Mario Kljajić zadnji put je živ viđen 30. maja 2024., kada se s Ivanom Kljajićem družio po lokalnim kafićima.