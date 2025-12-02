SNIMAK VOZAČA IZ OKOLINE SPLITA LEDI KRV U ŽILAMA Odjednom mu se na putu pojavljuje ON, VRISAK snimatelja SVE govori: "Ovo je pokušaj UBISTVA!" (VIDEO)
Vozač koji je snimio video objavljen na Fejsbuk grupi "Saobraćajne nezgode i udesi" može da proslavi svoj drugi rođendan!
Naime, video prikazuje kako automobil, koji dolazi iz suprotnog smera pretiče vozilo ispred sebe u nepreglednoj krivini, na ulazu u hrvatskoj opštini Dicmo, u okolini Split. Kako se vidi u poslednjem trenutku se vraća u svoju traku — što dovodi do za dlaku izbegnute tragedije.
Kao što se i očekivalo, video je izazvao opšti bes među korisnicima društvenih mreža koji su se u komentarima ujedinili u osudi ovakve vožnje koja je mogla dovesti do tragedije u deliću sekunde:
- Ovo treba tretirati kao pokušaj ubistva...
- Zatvorska kazna, trajno oduzimanje vozila, kao i vozačke dozvole.
- Šta je najgore, nastaviće da vozi na sličan način dok nekoga ne ubije, jer su to bolesni, bezmozgli ljudi i takva vožnja hrani njihov ego, jer nemaju ništa drugo u životu. Srećan rođendan fotografu i neka se to nikada više ne ponovi.
- Put smrti, koliko je mladih ljudi tamo poginulo.
- Vozačka dozvola mu je oduzeta dok je bio živ. I na psihijatrijski pregled. A snimak mora biti poslat policiji.
Pogledajte snimak bahate vožnje u nastavku:
Kurir.rs/Jutarnji list, Slobodna Dalmacija