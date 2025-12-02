Slušaj vest

Vozač koji je snimio video objavljen na Fejsbuk grupi "Saobraćajne nezgode i udesi" može da proslavi svoj drugi rođendan!

Naime, video prikazuje kako automobil, koji dolazi iz suprotnog smera pretiče vozilo ispred sebe u nepreglednoj krivini, na ulazu u hrvatskoj opštini Dicmo, u okolini Split. Kako se vidi u poslednjem trenutku se vraća u svoju traku — što dovodi do za dlaku izbegnute tragedije.

Kao što se i očekivalo, video je izazvao opšti bes među korisnicima društvenih mreža koji su se u komentarima ujedinili u osudi ovakve vožnje koja je mogla dovesti do tragedije u deliću sekunde:

- Ovo treba tretirati kao pokušaj ubistva...

- Zatvorska kazna, trajno oduzimanje vozila, kao i vozačke dozvole.

- Šta je najgore, nastaviće da vozi na sličan način dok nekoga ne ubije, jer su to bolesni, bezmozgli ljudi i takva vožnja hrani njihov ego, jer nemaju ništa drugo u životu. Srećan rođendan fotografu i neka se to nikada više ne ponovi.

- Put smrti, koliko je mladih ljudi tamo poginulo.

- Vozačka dozvola mu je oduzeta dok je bio živ. I na psihijatrijski pregled. A snimak mora biti poslat policiji.

Pogledajte snimak bahate vožnje u nastavku: