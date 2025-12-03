Slušaj vest

Na otvorenom moru kod Savudrije snimljen je pravi morski gigant - riba koja je svojim dimenzijama zapanjila sve koji su je videli. Njena pojava izazivala je radoznalost i brojne komentare među ribarima i kupačima, jer ovakvi susreti u Jadranu nisu česti.

Iako na prvi pogled izgleda neobično i gotovo nestvarno, veliki bucanj (mola mola) skriva fascinantne navike i način života koji većina ljudi ne poznaje. Od dimenzija do prehrane, u pitanju je pravi "nežni div" Jadrana, čija retka pojava u vodama izaziva i strahopoštovanje i divljenje.

Foto: TikTok Printscreen

"Ima više od dva metra i prepoznatljiva peraja", kaže čitalac koji je ribu spazio, snimio i poslao redakciji Morski.hr

Bucanj nije stalni stanovnik Jadranskog mora, već se smatra povremenim posetiocem. Njegova učestalost varira, a najčešće se sreće na otvorenom moru, posebno tokom toplijih meseci.

Iako ga lokalni ribari povremeno viđaju, svaki susret s ovom ribom smatra se prilično retkim i neobičnim događajem.

Pravi morski gigant

Ova riba s pravom nosi titulu najteže koštunjače. Bucanj može narasti preko tri metra i dostići masu veću od jedne tone, ponekad čak do 2,3 tone, iako su primerci u Jadranu obično manji.

Karakteriše ga spljošteno, ovalno telo sa skraćenim repom i vrlo visokim leđnim i podrepnim perajama, zbog čega često na površini mora izgleda kao da mu peraja nedostaju ili je plutajući objekat.

Uprkos svojoj gigantskoj veličini, bucanj se hrani uglavnom sitnijim organizmima.

Njegova ishrana se sastoji prvenstveno od meduza, ali jede i plankton, sitne ribe, glavonošce i alge. Kako bi zadovoljio energetske potrebe, budući da su meduze nutritivno siromašne, bucanj mora dnevno pojesti ogromne količine hrane.

Bucanj je pelagička riba koja živi u otvorenim vodama toplih i umerenih mora širom sveta – u Tihom, Atlantskom i Indijskom okeanu, kao i u Sredozemnom moru. U Jadran zalazi povremeno, prateći toplije morske struje.

Što se tiče jestivosti, meso bucnja u Hrvatskoj nema značaj i retko se konzumira. U nekim delovima sveta jede se (na primer u Aziji), ali zbog specifične ishrane i mogućeg nakupljanja toksina nije popularan.

Važnije je istaći da je bucanj u Jadranu nezaštićena vrsta prema hrvatskim zakonima, ali zbog svoje retkosti i neobičnosti često se apeluje na ribare i pomorce da mu ne nanose štetu.