Dvadesetsedmogodišnji radnik teško je povređen juče na gradilištu u Trnju, u Zagrebu, nakon pada sa skele, saopštila je policija.

Prema do sada dobijenim informacijama, nesreća se dogodila oko 14:50 časova. Mladić je pao sa visine od oko 10 metara dok je izvodio radove.

Prevezen je u Klinički bolnički centar Sestara milosrdnica, gde je utvrđeno da je zadobio teške telesne povrede.

