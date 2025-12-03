Radnik (27) teško je povređen juče na gradilištu u Trnju, u Zagrebu, nakon pada sa skele
PAO SA SKELE
RADNIK (27) PAO SA 10 METARA VISINE: Drama na gradilištu u Zagrebu
Slušaj vest
Dvadesetsedmogodišnji radnik teško je povređen juče na gradilištu u Trnju, u Zagrebu, nakon pada sa skele, saopštila je policija.
Prema do sada dobijenim informacijama, nesreća se dogodila oko 14:50 časova. Mladić je pao sa visine od oko 10 metara dok je izvodio radove.
Prevezen je u Klinički bolnički centar Sestara milosrdnica, gde je utvrđeno da je zadobio teške telesne povrede.
(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Ilustracija)
Reaguj
Komentariši