Ovo je izuzetno emotivan slučaj koji je duboko dirnuo zaposlene u Službi potrage Hrvatskog Crvenog krsta, koja je počela krajem osamdesetih godina prošlog veka, saopštio je Crveni krst.

Otac, tada mladi student koji je neko vreme živeo u Hrvatskoj, vratio se u rodni Liban neposredno pre nego što je zemlja bila zahvaćena oružanim sukobom. Njegov sin i supruga ostali su u Hrvatskoj, koja je tada bila zahvaćena ratom.

U početku su nekako uspevali da održe kontakt, ali kako su se ratne okolnosti pogoršavale, svaka komunikacija je potpuno prekinuta.

Dugo očekivane vesti

Godinama je sam otac pokušavao da dobije bilo kakvu informaciju o svom sinu, koristeći sva raspoloživa sredstva. U jednom trenutku je čak putovao u Hrvatsku da ga pronađe, ali zbog promene adrese i protoka vremena, ponovo je ostao bez traga.

Međutim, nada ga nikada nije napustila, saopštio je Crveni krst.

Libanac posle 40 godina našao sina u Hrvatskoj Foto: Hrvatski Crveni križ

Tek kada je saznao za službu traženja Hrvatskog crvenog krsta, pokrenuo je zvaničan zahtev.

Osoblje je odmah počelo sa potragom, a onda je stigla vest koju je čekao skoro četiri decenije. Gradsko društvo Crvenog krsta Klanjec potvrdilo je da je njegov sin pronađen i želelo je da stupi u kontakt sa njim.

Dirljiv susret

Već sledećeg dana, otac je ponovo stigao u Hrvatsku. Usledio je dugo očekivani, dirljiv susret i zagrljaj nakon skoro 40 godina razdvojenosti. Oboje su bili vidljivo dirnuti i presrećni što konačno mogu da nastave da grade odnos koji im je rat oduzeo, prema podacima Crvenog krsta.