Hrvatska policija u Vinkovcima primila je u utorak krivičnu prijavu 41-godišnjakinje koja je postala žrtva takozvane romantične prevare, ostavši bez nekoliko hiljada evra, nakon što je poverovala lažnim obećanjima muškarca kojeg je upoznala na društvenoj mreži.

Prema prijavi, ona je još u septembru putem društvene mreže stupila u kontakt sa osobom koja joj se predstavila kao vojnik na misiji u Siriji. Kroz svakodnevnu komunikaciju, prevarant je vešto stekao njeno poverenje i razvio sa njom emotivnu vezu.

Ostala bez hiljada evra

Uverivši je u svoju priču i lažna obećanja, naveo ju je da mu više puta uplati novac putem "Steam" bonova.

"Steam" bonovi su prepaid kartice sa kodom koje služe za dodavanje novca na "Steam" nalog i kupovinu igara i digitalnog sadržaja.

Ukupan iznos koji mu je uplatila dostigao je nekoliko hiljada evra. Nakon nekog vremena, žena je posumnjala da se radi o prevari i odlučila je ceo slučaj prijaviti policiji.