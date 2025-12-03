Slušaj vest

Na internetu se pojavio snimak na kojem hrvatski policajac u kombiju udara pesnicama uhapšenog muškarca, a kako Slobodna Dalmacija saznaje, policija je, po nalogu Županijskog državnog tužilaštva, tražila i na kraju pronašla muškarca koji se dovodi u vezu sa krivičnim delom krađe iz 2019. godine i koji je trebalo da bude priveden na ispitivanje.

Nakon što su ga primetili u blizini jednog lokala u Trilju, policijska patrola mu je prišla, ali je on odmah počeo da vređa službenike i pruža otpor.

U jednom trenutku je došlo do fizičkog sukoba u kojem je policajac pao na pod i zadobio lakšu povredu kolena.

Na kraju je muškarac ipak savladan, uz pomoć jednog građanina.

Slobodna Dalmacija dodaje da muškarac najverovatnije ima ozbiljnih psihičkih problema, a nakon hapšenja kod njega su pronađena čak tri noža.