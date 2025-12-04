Slušaj vest

Premijer Hrvatske Andrej Plenković otvorio je današnju sednicu Vlade osvrtom na niz aktuelnih tema, najpre izrazvši žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, najoštrije osuđujući napad.

„Pre svega, izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, o čemu nas je obavestio ministar Davor Božinović. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja“, rekao je Plenković.

Takođe je potvrdio da će uoči Božića i godišnjice razornog zemljotresa posetiti Petrinju.

Sinoć u Splitu je teško povređen policajac koji je u vreme napada bio van službe.

Kako je saopštila policija, napad se dogodio oko 22:45, a policajac, koji je bio u civilu, povređen je oštrim predmetom. Oko 23:15 prevezen je u KBC Split, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Naime, zadobio je višestruke ubodne rane i teške povrede više organskih sistema, te je obavljen opsežan medicinski tretman. Njegov život je u opasnosti.

Kako Indeks nezvanično saznaje, osamnaestogodišnji mladić sa ozbiljnim mentalnim problemima trenutno je pod policijskim nadzorom. Jedna od teorija koju istražitelji imaju je da je policajca izabrao za žrtvu potpuno slučajno.

Međutim, krivična istraga je još uvek u toku.