Osamnaestogodišnjak koji je sinoć izbo hrvatskog policajca u Splitu, boravio je u kući jednog člana porodice, a onda je dohvatio u jednom trenutku kuhinjski nož i poručio: "Sve ću ih pobiti".

Nije doduše precizirao na koga se to odnosi, ali odmah je alarmirana hrvatska policija koja je krenula u potragu za njim.

Prema informacijama portala Index, ta je potraga trajala nekoliko sati, a mladić je na kraju i pronađen. U međuvremenu se doznalo za napad na 59-godišnjeg splitskog policajca, pa su inspektori, s obzirom na teške telesne povrede, posumnjali da bi upravo 18-godišnjak mogao da bude počinitelj.

Za sada se veruje da je upravo on nasrnuo na policajca, jer brojne indicije što su ih istražitelji prikupili navode upravo na takav zaključak.

Krivična prijava zbog pokušaja teškog ubistva policijskog službenika još nije podneta.

Pokušao zaustaviti mladića, ovaj ga odmah izbo?

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Slobodna Dalmacija, policajac se vraćao kući nakon smene u Prvoj policijskoj postaji, gde radi i kao kontakt-policajac za područje Kmana. Pre odlaska s posla navodno je saznao da kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je pretio svojim roditeljima i uzeo veliki kuhinjski nož, dugačak oko 20 centimetara.

Patrole su rzo raspoređene oko kuće njegovih roditelja, ali mladića onde nisu pronašli i čekali su njegov povratak. Policajac u civilu, koji je u tom trenutku bio van službe, sreo je mladića na ulici Put Mostina i pokušao da ga zaustavi. Tada je, prema zasad dostupnim informacijama, 18-godišnjak iznenada izvadio nož i više puta izbo policajca, nanijevši mu najmanje osam ubodnih rana po telu.

Pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su učestvovale sve raspoložive policijske snage. Zbog težine povreda napadnutog policajca, nije se moglo odmah doznati šta se tačno dogodilo, niti ko je zločinac. Pretraga terena kasnije je rezultirala pronalaskom odbačenog krvavog noža.

Oko dva sata ujutro, nakon višesatnog kretanja po gradu, 18-godišnjak je došao kuću svojih roditelja, gdje su ga policajci uhvatili uz primenu sile.

Mladić je potom odveden na psihijatriju, gde je zadržan.

Unesrećeni policajac se trenutno nalazi u indukovanoj komi i njegovo stanje je teško.