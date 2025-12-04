SLUČAJ PALJENJA VJESNIKOVOG NEBODERA: U podrumu se nalazilo 50 litara nafte, osumnjičeni ostaju u pritvoru
Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih da su zapalili Vjesnikov neboder ostaju u istražnom zatvoru, a kako saznaje Index, vanraspravno veće Županijskog suda u Zagrebu danas odbilo žalbu njihovih branilaca. Istražni zatvor im je određen kako ne bi ponovili krivično delo.
Maloletnici svedoče protiv osumnjičenih
Sumnja se da su njih dvojica 17. novembra u večernjim satima, dok su boravili sa prijateljima u Vjesnikovom neboderu, zapalili papir, nakon čega se vatra razbuktala i proširila. Iako još nema rezultata uviđaja ni veštačenja, odnosno ne zna se tačan uzrok požara, tužilaštvo tereti upravo ovu dvojicu tinejdžera za jednu od najvećih nesreća koje su se dogodile u Zagrebu.
Ključni dokazi su iskazi dvoje maloletnika koji su takođe te večeri bili u Vjesniku i koji su naveli da su videli kako su 18-godišnjaci zapalili papir.
U podrumu nebodera otkrivene zalihe nafte
Indeks saznaje da je naknadno utvrđeno da se u podrumu Vjesnika nalazilo oko 50 litara nafte koja je trebalo da služi kao gorivo za grejanje, te je prava sreća da vatra nije prodrla do podruma.
U Vjesniku u noći požara bilo oko 15 mladih
U međuvremenu je ispitano još nekoliko svedoka koji su, između ostalog, naveli da je u noći požara u neboderu bilo oko 15 mladih. Oni, kako su objasnili, nisu došli zajedno, već se svako iz nekog svog razloga šetao pustim hodnicima Vjesnika.
To je, prema nezvaničnim informacijama, potvrđeno i snimcima video-nadzora na kojima se vidi mnogo veći broj ljudi od prvobitno navedenog kako se kreću oko zgrade i ulaze u nju.
(Kurir.rs/Index)