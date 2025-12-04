Slušaj vest

Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih da su zapalili Vjesnikov neboder ostaju u istražnom zatvoru, a kako saznaje Index, vanraspravno veće Županijskog suda u Zagrebu danas odbilo žalbu njihovih branilaca. Istražni zatvor im je određen kako ne bi ponovili krivično delo.

Maloletnici svedoče protiv osumnjičenih

Sumnja se da su njih dvojica 17. novembra u večernjim satima, dok su boravili sa prijateljima u Vjesnikovom neboderu, zapalili papir, nakon čega se vatra razbuktala i proširila. Iako još nema rezultata uviđaja ni veštačenja, odnosno ne zna se tačan uzrok požara, tužilaštvo tereti upravo ovu dvojicu tinejdžera za jednu od najvećih nesreća koje su se dogodile u Zagrebu.

Ključni dokazi su iskazi dvoje maloletnika koji su takođe te večeri bili u Vjesniku i koji su naveli da su videli kako su 18-godišnjaci zapalili papir.

1/9 Vidi galeriju Vjesnikov neboder u Zagrebu izgoreo u požaru Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/TikTok

U podrumu nebodera otkrivene zalihe nafte

Indeks saznaje da je naknadno utvrđeno da se u podrumu Vjesnika nalazilo oko 50 litara nafte koja je trebalo da služi kao gorivo za grejanje, te je prava sreća da vatra nije prodrla do podruma.

U Vjesniku u noći požara bilo oko 15 mladih

U međuvremenu je ispitano još nekoliko svedoka koji su, između ostalog, naveli da je u noći požara u neboderu bilo oko 15 mladih. Oni, kako su objasnili, nisu došli zajedno, već se svako iz nekog svog razloga šetao pustim hodnicima Vjesnika.