U pucnjavi koja se u četvrtak uveče dogodila u naselju Sitnice u Međimurju, jedna od dve teško povređenih žena je, nažalost, preminula. Druga se žena i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, a počinilac je još uvek u bekstvu.

Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi eMeđimurje.

Podsetimo, Policijska uprava međimurska potvrdila je da je u večernjim satima 4. decembra došlo do pucnjave iz vatrenog oružja. Prema nezvaničnim informacijama koje su podelili meštani, muškarac je u kući pucao u svoju nevenčanu suprugu, a zatim na ulici i u njenu sestru.

Portparol PU međimurske Radovan Gačal potvrdio je da se incident dogodio oko 21 sat, nakon čega su obe žene s teškim povredama hitno prevezene u Županijsku bolnicu u Čakovcu.

Policija je potvrdila kako se za počiniocem intenzivno traga od sinoć.

- Druga žrtva pucnjave bori se za život s teškim povredama - izjavio je danas portparol Gačal.

Iz policije su dodali da do privođenja osumnjičenog još nije došlo.

Kurir Web/ eMeđimurje

