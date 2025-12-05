Slušaj vest

Nakon tragične pucnjave koja se dogodila u četvrtak, 4. decembra, u večernjim satima u naselju Sitnice, danas je potvrđeno da je jedna od žrtava, 28-godišnja žena, preminula od zadobijenih povreda. U napadu 40-godišnjeg muškarca teško je povređena i njena 29-godišnja sestra. Policija i dalje intenzivno traga za počiniocem.

Tešku situaciju u Sitnicama komentarisao je Milorad Mihanović, gradski većnik u Murskom Središću, koji je bio lično povezan sa žrtvama, prenosi eMeđimurje.

- Ne postoje reči koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Ja sam odrastao s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga se nadvila nad Sitnice - rekao je Mihanović.

- Preminula Vanesa bila je majka troje dece, a kad je upucana je bila i trudna. Svi smo u šoku. Molimo se za sestru da preživi - dodao je vidno potresen.

Apel za predaju ilegalnog oružja

Ogorčen i ljut zbog tragedije, Mihanović je uputio snažan apel svim građanima, bez obzira na nacionalnost:

- Apelujem na sve - predajte ilegalno oružje! Nemojte se igrati sa svojim i tuđim životima! Čak i ako imate samo jedan metak, predajte ga!

Policija intenzivno traga za počiniocem, muškarcem iz Piškorovca, koji je nakon pucnjave pobegao. Kako navode meštani Sitnica, navodno je i pre imao problema sa zakonom.