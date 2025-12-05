Za Josipom Oršušem slovenačka i hrvatska policija raspisali su poternice

Za Josipom Oršušem slovenačka i hrvatska policija raspisali su poternice

Slušaj vest

Međimurska policija u saradnji sa slovenačkim kolegama intenzivno traga za počiniteljem krivičnih dela ubistva i teškog ubistvau pokušaju, počinjenih u četvrtak, 4. decembra nešto pre 21 sat u Murskom Središću, Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje.

- Upozoravamo građane da postoje saznanja kako je počinitelj naoružan vatrenim oružjem te ih pozivamo da sve korisne informacije, koje bi mogle rezultirati njegovim pronalaskom i hapšenjem, odmah dojave na broj telefona 192 - objavila je međimurska policija.

Dosad sprovedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se kako je navedena krivična dela počinio Josip Oršuš, rođen 1985. godine iz Piškorovca, čija je fotografija potom objavljena.

Osoba je u begu i naoružana je vatrenim oružjem. Danas, 5. decembra u prepodnevnim satima na području Republike Slovenije, kod mesta Raskrižje pronađen je automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mesta događaja.

Trenutno slovenačka policija sprovodi uviđaj na mestu pronalaska automobila.

Za Josipom Oršušem slovenačka i hrvatska policija raspisali su poternice.