Slušaj vest

Međimurska policija u saradnji sa slovenačkim kolegama intenzivno traga za počiniteljem krivičnih dela ubistva i teškog ubistvau pokušaju, počinjenih u četvrtak, 4. decembra nešto pre 21 sat u Murskom Središću, Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje.

- Upozoravamo građane da postoje saznanja kako je počinitelj naoružan vatrenim oružjem te ih pozivamo da sve korisne informacije, koje bi mogle rezultirati njegovim pronalaskom i hapšenjem, odmah dojave na broj telefona 192 - objavila je međimurska policija.

Dosad sprovedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se kako je navedena krivična dela počinio Josip Oršuš, rođen 1985. godine iz Piškorovca, čija je fotografija potom objavljena.

Osoba je u begu i naoružana je vatrenim oružjem. Danas, 5. decembra u prepodnevnim satima na području Republike Slovenije, kod mesta Raskrižje pronađen je automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mesta događaja.

Trenutno slovenačka policija sprovodi uviđaj na mestu pronalaska automobila.

Za Josipom Oršušem slovenačka i hrvatska policija raspisali su poternice.

(Kurir.rs/N1)

Ne propustiteHrvatskaU PUCNJAVI UBIJENA TRUDNICA, MAJKA TROJE DECE, NJENA SESTRA SE BORI ZA ŽIVOT: Detalji užasa u Hrvatskoj
profimedia-0461903233.jpg
HrvatskaPREMINULA JEDNA OD ŽENA UPUCANIH U MEĐIMURJU: Druga se bori za život, napadač i dalje u bekstvu
shutterstock_2402336037.jpg
HrvatskaSLUČAJ PALJENJA VJESNIKOVOG NEBODERA: U podrumu se nalazilo 50 litara nafte, osumnjičeni ostaju u pritvoru
neboder.jpg
HrvatskaNAPADAČ DOHVATIO KUHINJSKI NOŽ, VIKAO "SVE ĆU VAS POBITI": Novi detalji napada na hrvatskog policajca
profimedia-0948748681.jpg