Slušaj vest

Zadarska policija je završila krivičnu istragu nad 25-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za nanošenje teških telesnih povreda, pretnji i oštećenja tuđe imovine.

Nezvanično je reč o Emiliju Sikiriću, sinu Jasminke Adžić Sikirić, gradske odbornice Zadra iz stranke Dom i nacionalno ujedinjenje (DOMiNO).

Sikirić se sumnjiči da je u ranim jutarnjim satima u ponedeljak nasilno ušao u kuću na području Zadra i fizički napao i teško povredio svog 46-godišnjeg oca dok je spavao. Pored toga, uputio je ozbiljne pretnje smrću i oštetio inventar i parkirani automobil.

Određen mu je pritvor.

Odbornica Adžić Sikirić je ranije bila u Živom zidu i stranci Ivana Pernara, a njen sin je već u više navrata prijavljivan za teška krivična dela. Sada je, kako nam izvori kažu, želeo da natera oca da mu prepiše deo nekretnina gde ga je na kraju i napao.

Nakon kriminalističke obrade, Sikirić je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Zadar. Nadležnom državnom tužilaštvu podneta je krivična prijava, a istražni sudija je odredio pritvor za Sikirića.

(Kurir.rs/Index.hr/Prenela:M. V.)

Ne propustiteHrvatskaOVO JE MUŠKARAC KOJI JE UBIO TRUDNICU I RANIO NJENU SESTRU! Naoružan je, policija UPOZORAVA na opasnost, u toku je velika potera u Sloveniji! (FOTO)
Josip Oršuš
HrvatskaU PUCNJAVI UBIJENA TRUDNICA, MAJKA TROJE DECE, NJENA SESTRA SE BORI ZA ŽIVOT: Detalji užasa u Hrvatskoj
profimedia-0461903233.jpg
HrvatskaPREMINULA JEDNA OD ŽENA UPUCANIH U MEĐIMURJU: Druga se bori za život, napadač i dalje u bekstvu
shutterstock_2402336037.jpg
HrvatskaSLUČAJ PALJENJA VJESNIKOVOG NEBODERA: U podrumu se nalazilo 50 litara nafte, osumnjičeni ostaju u pritvoru
neboder.jpg