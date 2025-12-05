Slušaj vest

Zadarska policija je završila krivičnu istragu nad 25-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za nanošenje teških telesnih povreda, pretnji i oštećenja tuđe imovine.

Nezvanično je reč o Emiliju Sikiriću, sinu Jasminke Adžić Sikirić, gradske odbornice Zadra iz stranke Dom i nacionalno ujedinjenje (DOMiNO).

Sikirić se sumnjiči da je u ranim jutarnjim satima u ponedeljak nasilno ušao u kuću na području Zadra i fizički napao i teško povredio svog 46-godišnjeg oca dok je spavao. Pored toga, uputio je ozbiljne pretnje smrću i oštetio inventar i parkirani automobil.

Određen mu je pritvor.

Odbornica Adžić Sikirić je ranije bila u Živom zidu i stranci Ivana Pernara, a njen sin je već u više navrata prijavljivan za teška krivična dela. Sada je, kako nam izvori kažu, želeo da natera oca da mu prepiše deo nekretnina gde ga je na kraju i napao.