NAPAO GA NA SPAVANJU: Sin zadarske političarke fizički nasrnuo i pretio smrću OCU, tražio da mu prepiše deo nekretnina! (FOTO)
Zadarska policija je završila krivičnu istragu nad 25-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za nanošenje teških telesnih povreda, pretnji i oštećenja tuđe imovine.
Nezvanično je reč o Emiliju Sikiriću, sinu Jasminke Adžić Sikirić, gradske odbornice Zadra iz stranke Dom i nacionalno ujedinjenje (DOMiNO).
Sikirić se sumnjiči da je u ranim jutarnjim satima u ponedeljak nasilno ušao u kuću na području Zadra i fizički napao i teško povredio svog 46-godišnjeg oca dok je spavao. Pored toga, uputio je ozbiljne pretnje smrću i oštetio inventar i parkirani automobil.
Određen mu je pritvor.
Odbornica Adžić Sikirić je ranije bila u Živom zidu i stranci Ivana Pernara, a njen sin je već u više navrata prijavljivan za teška krivična dela. Sada je, kako nam izvori kažu, želeo da natera oca da mu prepiše deo nekretnina gde ga je na kraju i napao.
Nakon kriminalističke obrade, Sikirić je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Zadar. Nadležnom državnom tužilaštvu podneta je krivična prijava, a istražni sudija je odredio pritvor za Sikirića.
(Kurir.rs/Index.hr/Prenela:M. V.)