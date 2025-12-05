Slušaj vest

Josip Oršuš (40) u Murskom Središću ubio je trudnu nevenčanu suprugu (28) i ranio njenu sestru (29).

"Bio sam u kući i on je došao i pucao je svuda. Kad je počeo da puca, jedva sam se izvukao, to ne može da se opiše", rekao je za 24sata potreseni otac dve mlade žene koje su u četvrtak veče u Murskom Središću postale žrtve napada.

Jedna je, 28-godišnjakinja, preminula u čakovečkoj bolnici, a njena 29-godišnja sestra bori se za život. Zločin u kući u Ulici Sitnice, potresao je sve meštane.

Otac je takođe potvrdio da je njegova ćerka bila trudna.

- Nije mi jasno zašto ju je morao ubiti - govori shrvani otac.

Policija je dojavu dobila u 20.53, a na teren su odmah poslali sve raspoložive policijske jedinice i Hitnu pomoć. Utvrđeno je da je Josip Oršuš (40) iz Piškorovca, naoružan vatrenim oružjem, prvo u kući ranio 28-godišnjakinju, svoju nevenčanu suprugu, a zatim pri izlasku i njenu godinu dana stariju sestru. U bolnici je, uprkos pokušajima reanimacije, mlađa sestra preminula u 22.10, dok je starija i dalje u životnoj opasnosti. Komšije i rodbina, koji su se u roku od nekoliko minuta našli na cesti, još su u šoku.

- Čuli smo pucnjavu i odmah smo izašli da vidimo šta se događa. Komšinica je ležala na podu i odmah smo zvali upomoć - kažu komšije.

Kum ubice tvrdi da je video trenutak bega

Kum ubice kaže i kako je video trenutak bega.

- Odjurio je Opel Astrom, ja sam zvao Hitnu. Sve je bilo puno krvi. Mi smo kumovi, praktički živimo u istom dvorištu. Ne možemo da verujeno da se ovo desilo - rekao je kum osumnjičenog.

- Čuli smo glasine da je rekao da ima poklon, otišao po to u automobil i vratio se naoružan. Nakon što su se čuli pucnjevi, on je pobegao. Policija je stigla odmah, nakon nekoliko minuta - govore stanovnici Sitnice.

- Nismo znali da poseduje oružje, nije se nikad hvalio time. Videli smo informacije da nisu njih dvoje bili baš u najboljim odnosima - kažu komšije.

Potraga za napadačem već se iste večeri proširila na susednu Sloveniju. Ministar unutarašnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je u petak ujutro u Sloveniji pronađen automobil kojim se osumnjičeni udaljio s mesta zločina.

- Imamo osnovanu sumnju tko je počinitelj. Traga se za njim i siguran sam da će biti doveden pred lice pravde - poručio je Božinović.

Naglasio je da se radi o femicidu budući da je ubijena bila bliska osoba napadaču.

Načelnik međimurske policije Ivan Sokač dodao je da je mesto događaja vrlo blizu granice te da se upravo zbog toga sumnja da je počinitelj odmah prešao u Sloveniju. Obe policije raspisale su poternice, a građani su upozoreni da je Oršuš naoružan i izrazito opasan.- Morali smo da preduzmemo mere zaštite još nekih osoba da ne bi počinili još koje kazneno delo - rekao je Sokač.

Meštani u strahu

Meštani ne kriju strah zbog toga što je napadač još na slobodi.

- Normalno da nas je strah, dokle god je on na slobodi, navodno je hteo sve da ih ubije, a šta je razlog, to zna samo on. Smirićemo se kad saznamo da ga je policija savladala - rekao je jedan od meštana iz ulice. Strašnu tragediju komentarisao je i predstavnik romske zajednice na području Grada Mursko Središće, Milorad Mihanović.

- Ne postoje reči koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Ja sam odrastao s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga nadvila se nad Sitnice - rekao je.

Oršuš je na dan zločina trebalo da ode na izdržavanje zatvorske kazne u zagrebački Remetinec. Sudija Igor Pavlic rekao je da je Oršuš u četvrtak trebalo da se javi u Remetinec na godinu dana zatvora zbog krađe, a u sledeći ponedjeljak i još jednom sudiji zbog dodatne kazne od deset meseci - za saobraćajni prekršaj.

Ministar Božinović istakao je kako je reč o recidivisti sa oko 35 kaznenih dela evidentiranih u sistemu. Potvrdio je i da je ubijena žena neko vreme bila u sigurnoj kući, što ponovno otvara pitanje koliko su preventivni mehanizmi učinkoviti.

- Kad slučaj dođe do policije, jasno je da ceo sistem preventivnih aktivnosti nije postigao željene rezultate - rekao je ministar.

U Murskom Središću, koje meštani opisuju kao mirno i tiho mesto, celog jutra nakon tragedije su ljudi izlazili pred kuće i okupljali se oko ograđenog prostora na kojem je policija sprovodila uviđaj. Mesto zločina nalazi se samo četiri minuta vožnje automobilom od slovenske granice.