Telo, za sada nepoznate osobe, nađeno je na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru.

Vukovarsko-srijemskoj policiji je prijavljen slučaj u 16.05, nakon čega su na mesto događaja odmah upućene policijske ekipe, vatrogasci i patolog.

Kada su stigli na teren, mogli su samo da potvrde smrt NN osobe.

Uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznat i identitet stradalog lica.

Kurir/Informer

