ISPLIVALO TELO U DUNAVU Stravičan prizor u Vukovaru, uviđaj u toku
Telo, za sada nepoznate osobe, nađeno je na ušću Vuke u Dunav u Vukovaru.
Vukovarsko-srijemskoj policiji je prijavljen slučaj u 16.05, nakon čega su na mesto događaja odmah upućene policijske ekipe, vatrogasci i patolog.
Kada su stigli na teren, mogli su samo da potvrde smrt NN osobe.
Uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznat i identitet stradalog lica.
Kurir/Informer
