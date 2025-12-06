Slušaj vest

Policija u Splituprivela je mladiće starosti 16 i 18 godina zbog napada na dvojicu državljana Srbije na parkingu u kvartu Ravne njive, prenose hrvatski mediji. Za još dvojicom mladića se traga. Sumnja se da je povod za napad bio govor na ekavici, piše "Dalmatinski portal".

Kako navodi Dalmatinski portal, pretpostavlja se da su napadači čuli državane Srbije kako u obližnjem kafiću govore ekavicom, pa su ih zbog toga napali na parkingu.

Napadači se terete za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe imovine iz mržnje, preneo je Dalmatinski portal.

Incident se dogodio u četvrtak kada je grupa mlađih osoba napala državljane Srbije, od kojih je jedan star 50, a drugi 34 godine. Napadači su ih fizički napali i pokušali da ih izvuku iz kombija, pri čemu su razbili i jedno staklo na vozilu, preneo je Indeks.

Napadnuti 50-godišnjak, inače, već duže vreme radi u Splitu. Nakon što su se napadači razbežali, dvojica državljana Srbije otišla su u policijsku stanicu da prijave slučaj. Oni su odbili lekarsku pomoć jer nisu imali vidljivih povreda, navodi Indeks.

Policija je izvršila uviđaj i ubrzo identifikovala i uhapsila dvojicu osumnjičenih, dok se za još dvojicom, za koje se pretpostavlja da su slične starosti, i dalje traga.

Maloletni 16-godišnjak je tokom ispitivanja u policiji priznao delo, pa je pušten na slobodu, a protiv njega će redovnim putem biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe imovine u vezi sa zločinom iz mržnje, dok će i drugi napadač biti prijavljen za ista dela.