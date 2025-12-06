NOVI DETALJI BRUTALNOG UBISTVA U HRVATSKOJ: Ukućanima rekao da ide po slatkiše, vratio se sa puškom i počinio KRVAVI PIR: Ubio nesrećnu trudnicu zbog LJUBOMORE!
U mestu Sitnice u Međimurju, sinoć je ubijena dvadesetosmogodišnja majka troje dece, dok se njena dvadesetdevetogodišnja sestra bori za život nakon što ih je, prema policijskim podacima, vatrenim oružjem napao četrdesetogodišnji Josip Oršuš iz Piškorovca, nevenčani suprug ubijene žene.
Osumnjičeni je u bekstvu, a policija sprovodi intenzivnu potragu, uključujući i upotrebu dronova. Nezvanične informacije ukazuju na to da je reč o višestrukom počiniocu krivičnih dela, koji je navodno bio ljubomoran i optuživao partnerku za neverstvo.
Automobil kojim je pobegao pronađen je u Sloveniji, zbog čega su se potrazi pridružile i slovenačke specijalne snage.
Nakon svađe
Prema izjavama meštana, tragediji je prethodila svađa u porodičnoj kući žrtve. Oršuš, koji ima krivični dosije, navodno je juče trebalo da počne da služi zatvorsku kaznu, javlja Međimurski list. U kuću je stigao oko 21 čas i odmah je započeo tuču sa neoženjenom partnerkom.
Nakon verbalne svađe, prevario je ukućane rekavši da ide do auta po slatkiše. Umesto toga, iz vozila je uzeo automatsku pušku za koju niko nije znao da je ima. Vratio se u kuću, repetirao oružje i počeo tražiti partnerku.
Jedan od prisutnih muškaraca uspeo je da pobegne i izvuče Vanesinog brata, nakon čega je Oršuš otvorio vatru. Ispalio je ukupno četiri hica. Prema rečima svedoka, Vanesa je upucana u glavu i preminula je u bolnici od zadobijenih povreda ubrzo nakon što joj je pružila prvu pomoć, javljaju Međimurske novine.
Njena sestra, nevenčana partnerka napadača, teško je ranjena hicima u nogu i grudi. Meštani navode da su tek posle nekoliko minuta shvatili da je i ona povređena, jer su u početku mislili da se sklonila iz kuće. Prema njihovim rečima, ranjena žena je trudna i hitno je prevezena u bolnicu u Čakovcu, gde se lekari bore za njen život.
Meštani kažu da je porodica imala ranijih problema i da je Oršuš imao istoriju problema sa zakonom. Nakon napada, pobegao je u žutom Opel Astri, krećući se ka glavnom putu.
U međuvremenu, raspisana je poternica za Josipom Oršušom. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je da je osumnjičeni dobro poznat policiji.
(Kurir.rs/avaz.ba)