U međimurskom naselju Sitnice u četvrtak su se dogodili ubistvo i pokušaj ubistva kada je, kako se sumnja, Josip Oršuš (40) vatrenim oružjem usmrtio 28-godišnju sestru svoje partnerke, dok se njegova 29-godišnja partnerka bori za život. Za beguncem, koji je od ranije poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga, koja se osim Hrvatske, proširilia i na Sloveniju.

U potragu za naoružanim beguncem uključene su sve raspoložive policijske snage, specijalne jedinice, dronovi i potražni psi.

Nakon što je automobil kojim je pobegao pronađen u slovenačkom mestu Raskrižje, oko 16 kilometara od mesta zločina, u akciju su se uključile i slovenačke specijalne jedinice. Kontaktirana je i mađarska policija zbog mogućeg bega u tom smeru. Policija apeluje na građane da se beguncu ne približavaju jer je naoružan, već da odmah pozovu broj 192 ako ga primete, piše Index.

Načelnik Policijske stanice Mursko Središće Miljenko Vrbanec obratio se ubici putem Dnevnika Nove TV.

- Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da ovo razrešimo na jedan dobar način - poručio mu je.

Dodao je da oružje nije pronađeno, ali su pronađeni "neki drugi dokazi".

Višestruki prestupnik, trebalo da se javi u zatvor

Josip Oršuš dobro je poznat policiji kao višestruki počinilac krivičnih dela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema nezvaničnim informacijama, motiv zločina je ljubomora. Apsurd je tim veći što je Oršuš u petak trebalo da se javi u zatvor Remetinec na izdržavanje jednogodišnje kazne zbog krađa.

- On je trebalo jutros da se javi na izdržavanje kazne u Zagreb, ali eto. U principu, on je multi-recidivista, počinilac krivičnih dela, većinom imovinskih delikata. Po nekoj logici nije trebalo da bude na slobodi - izjavio je Radovan Gačal, portparol PU međimurske.

Stanje ranjene žene i dalje kritično

Teško povređena 29-godišnjakinja i dalje je životno ugrožena. Lekari su potvrdili blagi pomak nabolje te žena sada samostalno diše, ali njeno stanje i dalje ostaje kritično.

Obe žene, i ranjena partnerka i njena ubijena sestra, prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, imaju po troje dece.

Na ovaj tragičan događaj reagovale su i institucije.

Ombudsman za ravnopravnost polova istakao je da je ovo 17. femicid u Hrvatskoj u 2025. godini, nazivajući svaki takav slučaj "porazom sistema".

Ministar pravde Damir Habijan osudio je zločin, naglašavajući da, iako je zakonski okvir strog, svi u sistemu moraju uložiti veće napore u prevenciji. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović održao je sastanak sa predstavnicima romske zajednice i lokalnih vlasti kako bi se rešili problemi u nekim oblastima.