Slušaj vest

Na Facebook profilu Josipa Oršuša (40) iz Piškorovca, za kojim policija intenzivno traga zbog ubistva nevenčane trudne supruge i teškog ranjavanja njene sestre, u posljednjih sat vremena pojavili su se novi Facebook storiji.

Nije poznato objavljuje li ih osumnjičeni osobno ili netko drugi ima pristup njegovom profilu.

Na najnovijem storyju vidi se fotografija deteta koje stoji ispred automobila, a u pozadini ide pesma s porukom:

“Za tebe uvek biću tu, s kraja sveta ja ću doći.”

Josip Ošuš 2.jpg
Foto: Instagram

Objave se pojavljuju u trenutku dok policija nastavlja opsežnu potragu za osumnjičenim, koji je od četvrtka navečer u bijegu.

Podsetimo, tada je automatskom puškom smrtonosno ranjena 28-godišnja Vanesa, a njezina sestra Merima (30), ujedno njegova nevenčana supruga, teško je povređena.

Jučer je objavljena službena fotografija i raspisana poternica, uz upozorenje građanima da se ne približavaju osumnjičenom ako ga uoče.

Pojava novih storija na profilu otvara dodatna pitanja — koristi li osumnjičeni društvene mreže tijekom bega ili neko drugi komunicira u njegovo ime? Policija zasad nije iznosila nikakve nove detalje o traganju niti komentarisala objave.

(Kurir.rs/emedjumirje.net/Prenela:M.V.)

Ne propustiteHrvatskaUBICU TRUDNICE I MAJKE TROJE DECE LOVE U TRI DRŽAVE: Naoružan je i opasan, čitav region na nogama
Josip Oršuš
HrvatskaNOVI DETALJI BRUTALNOG UBISTVA U HRVATSKOJ: Ukućanima rekao da ide po slatkiše, vratio se sa puškom i počinio KRVAVI PIR: Ubio nesrećnu trudnicu zbog LJUBOMORE!
Josip Oršuš
Hrvatska"BIO SAM U KUĆI, DOŠAO JE I PUCAO SVUDA" Potresne reči oca ubijene trudnice iz Hrvatske KIDAJU SRCE, ćerka mu mučki stradala PRED OČIMA
Josip Oršuš
HrvatskaU PUCNJAVI UBIJENA TRUDNICA, MAJKA TROJE DECE, NJENA SESTRA SE BORI ZA ŽIVOT: Detalji užasa u Hrvatskoj
profimedia-0461903233.jpg