Na društvenim mrežama ovih dana proširio se video koji prikazuje mladića koji obilazi prodavnice u Zagrebu u Hrvatskoj i anonimno plaća račune penzionerima.

Snimak je brzo prikupio na hiljade reakcija, a mnogi korisnici navode da ih je njegov čin iskreno dirnuo.

Među onima koji su ga doživeli iz prve ruke jeste i bračni par iz Zagreba, čija se ćerka javila redakciji "24sata".

"Vraćena mi je vera u ljude"

"Danas mi je vraćena vera u ljude. Roditelji su bili u kupovini, račun je bio prilično visok, a mladić ih je preduhitrio i sve platio. Želela bih da mu zahvalim ako se prepozna. Roditelji su mi i dalje u pozitivnom šoku", ispričala je ćerka za "24sata".

Svojim postupkom mladić nije samo pokrio trošak, nego je ulepšao ceo dan njenim roditeljima.

Ali oni nisu bili jedini; prema snimku objavljenom na društvenim mrežama, isti mladić platio je račune i drugim penzionerima.

Redakcija "24sata" razgovarala je i sa ocem čitateljke, 77-godišnjakom, koji je ostao zatečen celom situacijom.

"Rekao 'Srećan Božić' i otišao"

"Supruga i ja došli smo da kupimo ono najosnovnije. Stojim na kasi, posegnem za novčanikom, a iza leđa mi se pojavi neki dečko i mobilnim telefonom dotakne aparat za plaćanje. Nisam razumeo šta radi. Kad sam hteo da platim, kasirka kaže: 'Već je plaćeno' Okrenem se, gledam u dečka, mislim da je možda neko iz porodice ko je došao da nas iznenadi. Ali ne poznajem ga. Samo me pozdravio, rekao 'Srećan Božić' i otišao" – priča on.

"Ulepšao nam je dan"

Ćerka mu isprva nije ni verovala kada je čula šta se dogodilo.

"Jesam li mislio da takvih ljudi još ima? Nisam. Nisam se mogao snaći. Moja žena je pre tri godine doživela moždani udar, imala je nekoliko operacija, teško govori i rekli su da neće moći da hoda. Ali ja ne želim da sedi kod kuće. Uvek idemo zajedno. Taj dečko nam je ulepšao dan kao niko dugo vremena. Želim mu svu sreću u životu. Bog mu dao zdravlja. Hvala mu" poručuje.

"Cilj je i bio da obradujem ljude"

Iz "24sata" su uspeli da pronađu i mladića sa videa. Reč je o Brani, koji kaže da je doneo odluku da u adventskom periodu, sve do Božića, svakog dana nekome pomogne.

"Drago mi je što sam obradovao ljude, to je i cilj. Finansijski ih malo rasteretiti i izmamiti osmeh. Mislim da bismo svi, barem za praznike, trebali učiniti nešto dobro za druge", ispričao je Brane dodajući da se nada da će njegov primer podstaći još nekoga na dobro delo.