Navodno su bili u vezi

Još jedan femicid potresao je Hrvatsku. Policija je u subotu ujutro na stubištu zgrade na Trgu Republike Hrvatske, u samom centru grada Rijeke, pronašla izbodenu devojku.

Davala je znakove života. Pokušali su da je reanimiraju, ali bezuspešno. U stanu je policija potom zatekla mladića s povredama, kojeg su prevezli u bolnicu i koji je pod nadzorom policije.

Kako se saznaje, mladić ima 24, a devojka 23 godine. Navodno su bili u vezi.

"Strani radnik vikao da je izbodena žena"



Iz zgrade je, kako su ispričali svedoci, izašao je strani radnik koji je vikao da je žena izbodena. Našli su je na 3. spratu. Imala je 30-ak ubodnih rana po gornjem delu tela.

Trag krvi vodio je do četvrtog sprata. Policajci su tamo naišli na zaključana vrata. Otključali su ih rezervnim ključem, ali ona su bila dodatno zaključana rezom. Kroz odškrinuta vrata su videli krv svuda po stanu.

Kako se niko nije odazivao, nasilno su ušli unutra. Tamo su zatekli povređenog mladića. Bio je sav krvav s povredama vrata. Pored njega su, kako se saznaje, pronašli dva krvava noža.

- Čuo sam nekakvu galamu i buku. Izašao sam na vrata i video policiju kako lupa na vrata stana. U tom stanu godinama je živela fina, dobra porodica, otac, majka i sin. Sećam ga se dok je još bio dečak. Onda je policija krenula da obija vrata, meni su rekli da se vratim u stan, da ne izlazim. Isprva nisam ni razumeo, a onda sam shvatio da je celo stubište potpuno obliveno krvlju - potresno je svedočanstvo jednog od stanara zgrade.

"Mladićev deda bio u šoku, slučajno se našao tamo''



Drugi komšija je ispričao da je u vreme uviđaja u blizini na kafi bio deda mladića koji je izbo devojku.