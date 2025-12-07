GAZIO RUŽE POSTAVLJENE U SPOMEN NA UBIJENE ŽENE: Zagreb u šoku nakon jezivog ponašanja člana zagrebačkog benda (VIDEO)
Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu muškarac je juče gazio po ružama postavljenim u spomen na ubijene žene tokom "Tihe mise". Ruže su postavljene u okviru akcije kojom poslednje tri godine umetnica Arijana Lekić Fridrih upozorava javnost na položaj žena, njihovu ranjivost i izloženost nasilju u hrvatskom društvu.
Snimak se pojavio na društvenim mrežama, a prema svemu sudeći, na njemu se nalazi Toni Kumerle, član zagrebačke rok grupe Izlet. Kako se čini, isti muškarac je nedavno učestvovao i u molitvenim okupljanjima radikalnih katolika na Trgu bana Jelačića.
Na profilu njegovog benda objavljene su fotografije sa tih događaja, a viđen je i kako nosi veliki transparent Device Marije. Na fotografijama je obučen u istu odeću kao i muškarac na snimku koji gazi ruže.
Tokom incidenta prisutni su bili redari i hrvatska policija koji su obezbeđivali skup ljudi u organizaciji bratstva Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijinog, ali niko nije ništa preduzeo.
Nakon što je prvi put pregazio ruže položene u znak sećanja na ubijene žene, pritom očigledno pazeći da stane na svaku od njih, prišla mu je prolaznica i - prema onome što se može čuti i videti na snimku koji se širi društvenim mrežama - upozorila ga na njegovo ponašanje. Uprkos tome, muškarac je ponovo zakoračio preko ruža i potom se vratio među ostale koji su se molili.