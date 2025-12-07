Slušaj vest

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu muškarac je juče gazio po ružama postavljenim u spomen na ubijene žene tokom "Tihe mise". Ruže su postavljene u okviru akcije kojom poslednje tri godine umetnica Arijana Lekić Fridrih upozorava javnost na položaj žena, njihovu ranjivost i izloženost nasilju u hrvatskom društvu.

Snimak se pojavio na društvenim mrežama, a prema svemu sudeći, na njemu se nalazi Toni Kumerle, član zagrebačke rok grupe Izlet. Kako se čini, isti muškarac je nedavno učestvovao i u molitvenim okupljanjima radikalnih katolika na Trgu bana Jelačića.

Na profilu njegovog benda objavljene su fotografije sa tih događaja, a viđen je i kako nosi veliki transparent Device Marije. Na fotografijama je obučen u istu odeću kao i muškarac na snimku koji gazi ruže.

Tokom incidenta prisutni su bili redari i hrvatska policija koji su obezbeđivali skup ljudi u organizaciji bratstva Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijinog, ali niko nije ništa preduzeo.