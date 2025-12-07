NIKADA DA SE NE ZABORAVI

U glavnom gradu Hrvatske je večeras, kod Adolfovca na zagrebačkom Sljemenu, održana komemoracija za ubijenu srpsku porodicu Zec. Njih su u noći sa 7. na 8. decembar 1991. godine ubili pripadnici jedinice MUP čiji je komandant bio Tomislav Merčep.

Na komemoraciju su stigli šef SDSS Milorad Pupovac i zagrebački zamenik gradonačelnika Luka Koralet. Komemoraciji su prisustvovali i poslanik Sabora iz stranke Možemo, Damir Bakić, Boris Milošević iz SDSS-a, Zoran Pusić…

Okupljeni su u rukama držali bele ruže.

Održani su i govori.

"Ovo mesto nije vidljivo, nije dostupno, ljudi ovuda ne prolaze. Stoga je naše okupljanje jednom godišnje na ovaj datum jedan od retkih trenutaka tokom godine kada spomen-ploča postavljena na mesto zločina ispunjava svoju svrhu. Suočava nas sa sopstvenom prošlošću, upozorava, informiše da su ubijeni majka i dete. Zločin su počinili pripadnici pričuvnog sastava MUP-a koji su te večeri upali u kuću porodice Zec", rekao je Boris Milošević.

"Najtužnije mesto u Zagrebu"

"Evo nas ponovo na najtužnijem mestu u Zagrebu, mestu na kojem su ubijene dvanaestogodišnja Aleksandra i njena majka Marija. Vozeći se ovamo mračnim sljemenskom putem, verujem da smo svi osetili delić jeze koju su prošle na putu prema svom stratištu“, rekao je zamenik Tomaševića, Luka Koralet, ističući da strašan kraj nevinih života stvara odgovornost onih koji ostaju.

Nakon govora položeni su vencevi kod spomenika Aleksandri i Mariji.

Foto: YouTube/Printscreen

Zagrebačka porodica Zec - otac Mihajlo, supruga Marija i njihova 12-godišnja ćerka Aleksandra - likvidirani su vatrenim oružjem u noći 8. decembra 1991.

Imućni zagrebački mesar Mihajlo Zec ubijen je kada je pokušao da pobegne iz svoje kuće na Trešnjevci, u koju su oko 23 časa upale naoružane osobe, a njegovu suprugu i maloletnu ćerku ubice su odveli do planinarskog doma Adolfovac na Sljemenu i tamo ih pogubili.

Nakon smaknuća, njihova tela su prekrili smećem.

Merčep bio na Kolindinoj inauguraciji

Merčep, ratni zločinac pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora zbog ubistva 43 civila koje su počinile njegove jedinice, veći deo leta i jeseni 2019. proveo je u Krapinskim toplicama uz odobrenje nadležnih ministarstava, a ne u zatvoru.

Hrvatski Indeks je otkrio da mu je takav način izdržavanja kazne omogućilo hrvatsko Ministarstvo branitelja.

Merčep je bio gost na inauguraciji bivše hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović 2015. godine.