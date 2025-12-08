Slušaj vest

Fejsbuk stranica „Saobraćajne nezgode i incidenti“ objavila je dramatičan snimak iz saobraćaja u Zagrebu.

Snimak je nastao u automobilu koji čeka na semaforu na raskrsnici u Aleji Bolonje. Pali  mu se zeleno svetlo da bi skrenuo u Aleju Bolonje. Srećom, nije odmah krenuo jer je nekoliko sekundi nakon što se upalilo zeleno svetlo, automobil velikom brzinom projurio pravo niz tu uličicu.

Proleteo kroz crveno

„Snimatelj je čuo zvuk u daljini i odlučio da sačeka da se upali zeleno svetlo. Samo da to nije uradio...“, objavila je stranica „Saobraćajne nezgode i incidenti“, uz napomenu da je vozač automobila, koji je vozio pravo niz Aleju Bolonje, prošao kroz crveno svetlo.

 Prema podacima kamere, video je snimljen sinoć u 4:30 ujutru.

(Kurir.r/Index.hr)

Ne propustiteHrvatskaU ZAGREBU ODRŽANA KOMEMORACIJA SRPSKOJ PORODICI ZEC: "Ovo je najtužnije mesto u Zagrebu"
hrvatska.jpg
HrvatskaGAZIO RUŽE POSTAVLJENE U SPOMEN NA UBIJENE ŽENE: Zagreb u šoku nakon jezivog ponašanja člana zagrebačkog benda (VIDEO)
Untitled-1.jpg
HrvatskaDETALJI BRUTALNOG UBISTVA DEVOJKE U RIJECI: Imala je 30-ak uboda nožem po gornjem delu tela, uz ubicu bila dva krvava noža, mladićev deda u šoku!
Hrvatska policija
HrvatskaBRANE UŠAO U SUPERMARKET I PIKIRAO ISKLJUČIVO PENZIONERE: Gore mreže zbog onoga što je radio: Stojim na kasi, iza leđa mi neki dečko, nisam razumeo šta radi...
penzioneri anonimno plaćanje računa