Fejsbuk stranica „Saobraćajne nezgode i incidenti“ objavila je dramatičan snimak iz saobraćaja u Zagrebu.

Snimak je nastao u automobilu koji čeka na semaforu na raskrsnici u Aleji Bolonje. Pali mu se zeleno svetlo da bi skrenuo u Aleju Bolonje. Srećom, nije odmah krenuo jer je nekoliko sekundi nakon što se upalilo zeleno svetlo, automobil velikom brzinom projurio pravo niz tu uličicu.

Proleteo kroz crveno

„Snimatelj je čuo zvuk u daljini i odlučio da sačeka da se upali zeleno svetlo. Samo da to nije uradio...“, objavila je stranica „Saobraćajne nezgode i incidenti“, uz napomenu da je vozač automobila, koji je vozio pravo niz Aleju Bolonje, prošao kroz crveno svetlo.