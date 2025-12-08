Slušaj vest

Zagrepčanin (35) je u nedelu uveče ispuštao neartikulisane zvuke poput „uuu... aaaaa“ na balkonu svog stana u širem centru grada - i bio je potpuno go.

Njegovo pojavljivanje na balkonu u više navrata su primetili užasnuti prolaznici u društvu dece, koji su policiju pozvali šest puta u razmaku od tri sata tokom jedne večeri.

I sama zagrebačka policija se uverila da je ono što su pozivaoci govorili na broju 192 istina kada je stigla na mesto intervencije.

Tako je, pored prekršajne ​​prijave za narušavanje javnog reda i povredu moralnih osećanja građana, zaradio i još jednu iz druge oblasti.

Policija mu je oduzela rolnu sa 0,62 grama kokaina. Nakon što je proveo noć u policijskoj stanici, 35-godišnji Zagrepčanin je priveden u Opštinski prekršajni sud u Novom Zagrebu, gde ga je sudija kaznio novčanom kaznom od 1.165 evra. Složio se sa kaznom, kao i sa činjenicom da će trajno biti bez kokaina i da će on biti uništen.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

