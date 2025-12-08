ZAGREPČANIN SATIMA URLAO NA TERASI SVOG STANA POTPUNO GO: Zabezeknuti prolaznici zvali policiju 6 puta: Pravi šok usledio kad su ušli u stan!
Zagrepčanin (35) je u nedelu uveče ispuštao neartikulisane zvuke poput „uuu... aaaaa“ na balkonu svog stana u širem centru grada - i bio je potpuno go.
Njegovo pojavljivanje na balkonu u više navrata su primetili užasnuti prolaznici u društvu dece, koji su policiju pozvali šest puta u razmaku od tri sata tokom jedne večeri.
I sama zagrebačka policija se uverila da je ono što su pozivaoci govorili na broju 192 istina kada je stigla na mesto intervencije.
Tako je, pored prekršajne prijave za narušavanje javnog reda i povredu moralnih osećanja građana, zaradio i još jednu iz druge oblasti.
Policija mu je oduzela rolnu sa 0,62 grama kokaina. Nakon što je proveo noć u policijskoj stanici, 35-godišnji Zagrepčanin je priveden u Opštinski prekršajni sud u Novom Zagrebu, gde ga je sudija kaznio novčanom kaznom od 1.165 evra. Složio se sa kaznom, kao i sa činjenicom da će trajno biti bez kokaina i da će on biti uništen.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)