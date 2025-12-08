Slušaj vest

Uoči svog drugog koncerta u Varaždinskoj areni, pevač Marko Perković Tompson posetio je Županijski dvor gde se sastao sa županom Anđelkom Stričakom, selektorom hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatkom Dalićem i brojnim drugim gostima, piše portal Varaždinske županije.

Prijemu su prisustvovali i poslanik Goran Kaniški, predsednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić, gradonačelnici, načelnici, županijski odbornici i članovi brojnih boračkih udruženja i ratnih jedinica, među kojima su bili pripadnici 5. bataljona 1A brigade Tigrovi, 7. gardijske brigade „Puma“, 104. brigade Zbora narodne garde Hrvatske, Specijalne jedinice policije „Rode“ i Specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždin.

Tompson: „Divno je videti jedinstvo i ponos“

Pozdravljajući domaćine, Tompson se posebno zahvalio prisutnim veteranima na svemu što su učinili za Hrvatsku.

„Izuzetno mi je drago što sam imao priliku da održim koncerte u Varaždinu, prelepom baroknom gradu, koji je u svojoj bogatoj istoriji bio i glavni grad Hrvatske. Bilo je divno videti juče punu sportsku dvoranu, kako pevaju pesme, raduju se i slave naše jedinstvo i ponos. Posebno je lepo što je koncertu prisustvovao veliki broj mladih ljudi. Koristim ovu priliku da se zahvalim županu Anđelku Stričaku na gostoprimstvu, ali i svim članovima boračkih udruženja koji su me tako toplo dočekali“, rekao je pevač.

Stričak: „Uz Markove pesme bilo je lakše na prvoj liniji fronta“

Župan Anđelko Stričak izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku da ugosti Marka Perkovića Tompsona i najpoznatijeg Varaždinca, trenera Zlatka Dalića.

„Uz Markove pesme bilo je lakše na prvoj liniji fronta, davale su nam snagu kada je bilo najteže. Njegove pesme ostaju trajni zapis vremena u kojem se stvarala Hrvatska, odnosno podsetnik su na ta vremena početkom devedesetih“, rekao je župan Stričak.

Poseban poklon za selektora Dalića

Tokom sastanka, župan je selektoru Daliću uručio majicu sa simboličnim brojem 100, koju su dizajnirali studenti Centra izvrsnosti u likovnim umetnostima, a izradili zaposleni u Zaštitnoj radionici Varaždinske stručne škole. Majica je znak pažnje za plasman na Svetsko prvenstvo i podsetnik na stotu utakmicu koju je selektor vodio na klupi reprezentacije, upravo u Varaždinu protiv Gibraltara.

Svi prisutni su Daliću poželeli mnogo uspeha i zlatnu medalju na predstojećem Svetskom prvenstvu. Selektor mu se zahvalio na poklonu i izrazio poštovanje i zahvalnost svim hrvatskim braniteljima.