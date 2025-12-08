Slušaj vest

Hrvatska i Francuska potpisale su u ponedeljak u Parizuugovor o nabavci 18 samohodnih haubica Cezar i pismo namere o poboljšanju sposobnosti borbenih aviona Rafala.

Dokumenti su potpisani u prisustvu francuskog predsednika Emanuela Makrona i premijera Andreja Plenkovića koji boravi u zvaničnoj poseti Francuskoj.

Hrvatska će kupiti 18 samohodnih haubica Cezar MK2 155 mm za 328 miliona evra koji će se finansirati kroz instrument EU-a SAFE.

Dvanaest Rafala, koje je Hrvatska ranije kupila od Francuske, podići će se na najnoviji stepen F4. Vrednost tog ulaganja zasad nije poznata.

Zajednička nabavka haubica sprovodi se putem Francuske agencije za naoružanje koja obavlja ugovaranje ne samo za francusku vojsku, već i za druge zainteresovane države - Hrvatsku, Estoniju, Sloveniju, Bugarsku i Portugal.

Uz haubice, nabavlja se 90-ak različitih vozila, od oklopnih vozila, teretno terenskih vozila, lakih terenskih vozila, specijalnih terenskih vozila veze, specijalnih terenskih vozila za izvlačenje, osmatračkih i opto-elektroničkih instrumenata, prenosnih radara za nadzor i lociranje ciljeva i ostala oprema.

Dokumenti su potpisani u okviru Akcionog plana za period od 2026. do 2028. godine, za sprovođenje hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

