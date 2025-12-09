Slušaj vest

Izručenje su sprovele slovenačke kolege, a ceo postupak se odvijao pod izuzetno strogim merama bezbednosti, javio je HRT.

Izručen i sproveden u zatvor

Ubicu iz Sitnice, 40-godišnjeg Josipa Oršuša, izručile su hrvatskoj policiji njihove slovenačke kolege tačno u 10 časova na graničnom prelazu Petišovci-Mursko Središće.

Istražni sudija mu je već odredio pritvor i on je direktno sproveden u varaždinski zatvor. Oršušu je dodeljen advokat po službenoj dužnosti, a nije se žalio na izručenje.

Dan žalosti u Murskom Središću

U četvrtak uveče, Josip Oršuš je ubio sestru svoje vanbračne supruge i teško je ranio. Pobegao je u Sloveniju gde se krio do subote popodne kada je, zahvaljujući dojavi građana, lociran i uhapšen u blizini Donje Bistrice, kod Murske Sobote.

Slovenačka policija ga je privela istražnom sudiji Okružnog suda u Murskoj Soboti, gde mu je određen jednomesečni pritvor zbog opasnosti od bekstva i recidiva, a sudija je naložio slovenačkim bezbednosnim organima da ga izruče u roku od deset dana.