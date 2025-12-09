Slušaj vest

Brzom reakcijom majke spaseni su životi dvojici dečaka uzrasta 3 i 6 godina iz okoline Našica, koji su se sinoć uveče skoro ugušili u sopstvenom kupatilu od ugljen-monoksida.

Drama se odvijala oko 21:30, a policijska istraga otkrila je opasnu kombinaciju koja je celu porodicu dovela u opasnost od smrti.

Kako je saopštila Policijska uprava Osiječko-baranjska, 31-godišnja majka alarmirala je Operativno odeljenje nakon što su joj deca počela da se guše dok ih je kupala. Dečaci su hitno prevezeni u Opštu županijsko-bolnicu Našice, gde su nakon pregleda zadržani na posmatranju.

Curenje gasa usled korišćenja apsiratora i bojlera u isto vreme

Istraga na licu mesta, uz pomoć stručnjaka za gasne sisteme i dimnjake, utvrdila je da je do curenja gasa došlo usled korišćenja kuhinjskog aspiratora istovremeno sa uključivanjem gasnog bojlera u kupatilu.

Istraga je pokazala da je aspirator delovao kao prisilna ventilacija. Bila je izuzetno snažna u izvlačenju vazduha iz životnog prostora, uključujući i kiseonik. Nedostatak kiseonika u kupatilu gde je radio gasni bojler doveo je do poremećaja sagorevanja, što je izazvalo dramatično povećanje koncentracije ugljen-monoksida (CO).