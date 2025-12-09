VOZIO DROGIRAN, BEZ VOZAČKE, LIČNE KARTE I BEZ REGISTRACIJE! Splićanin direkt sproveden do zatvora, oduzet mu automobil
Policija u Splitu je tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavila muškarca (50) koji se pokazao kao višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja.
Muškarac je uhapšen i priveden na sud, koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru do 21. decembra, a policija mu je privremeno oduzela i automobil kojim je upravljao, javila je Splitsko-dalmatinska policija.
Proverom je utvrđeno da je 50-godišnjak seo za volan iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta do obavljanja vanrednog lekarskog pregleda. Pored toga, imao je i aktivnu zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom.
Preliminarni test na droge bio je pozitivan, ali je vozač odbio lekarski pregled i vađenje krvi i urina. Uz to, vozilu kojim je upravljao saobraćajna dozvola istekla je pre više od 15 dana, a kod sebe nije imao ni ličnu kartu.
Preti mu 90 dana zatvora
Kako navode iz hrvatske policije, 50-godišnjak je uporni povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja. Do sada je već dva puta pravosnažno kažnjen zbog teških saobraćajnih prekršaja, a u toku je još jedan postupak protiv njega.
Zbog svega navedenog, policija je sudu predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana. Sud će o njegovoj odgovornosti za počinjene prekršaje odlučivati nakon isteka zadržavanja.
(Kurir.rs/Index)