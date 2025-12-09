Slušaj vest

Policija u Splitu je tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavila muškarca (50) koji se pokazao kao višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja.

Muškarac je uhapšen i priveden na sud, koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru do 21. decembra, a policija mu je privremeno oduzela i automobil kojim je upravljao, javila je Splitsko-dalmatinska policija.

Proverom je utvrđeno da je 50-godišnjak seo za volan iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta do obavljanja vanrednog lekarskog pregleda. Pored toga, imao je i aktivnu zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom.

Preliminarni test na droge bio je pozitivan, ali je vozač odbio lekarski pregled i vađenje krvi i urina. Uz to, vozilu kojim je upravljao saobraćajna dozvola istekla je pre više od 15 dana, a kod sebe nije imao ni ličnu kartu.

Preti mu 90 dana zatvora

Kako navode iz hrvatske policije, 50-godišnjak je uporni povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja. Do sada je već dva puta pravosnažno kažnjen zbog teških saobraćajnih prekršaja, a u toku je još jedan postupak protiv njega.

Zbog svega navedenog, policija je sudu predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana. Sud će o njegovoj odgovornosti za počinjene prekršaje odlučivati nakon isteka zadržavanja.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteHrvatskaUBO JE NOŽEM U SRCE, NA DAN UBISTVA PLANIRALI PUT U VERONU? Bili samo MESEC I PO DANA U VEZI: Novi detalji monstruoznog ubistva u Rijeci
shutterstock-2190898745.jpg
Bosna i Hercegovina"NEDOSTATAK HRVATSKE INSPEKCIJE MOGAO BI DA OTEŽA PROTOK ROBE": Košarac pozvao Hrvate da uspostave službe na prelazu Gradiška
IMG-20250610-WA0119.jpg
HrvatskaZAGREPČANIN SATIMA URLAO NA TERASI SVOG STANA POTPUNO GO: Zabezeknuti prolaznici zvali policiju 6 puta: Pravi šok usledio kad su ušli u stan!
shutterstock_2402336037.jpg
HrvatskaZA DLAKU IZBEGNUTA TRAGEDIJA: Vozač na semaforu krenuo na zeleno, a onda mu je život proleteo pred očima! (VIDEO)
raskrsnica