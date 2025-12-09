Slušaj vest

Policija u Splitu je tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavila muškarca (50) koji se pokazao kao višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja.

Muškarac je uhapšen i priveden na sud, koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru do 21. decembra, a policija mu je privremeno oduzela i automobil kojim je upravljao, javila je Splitsko-dalmatinska policija.

Proverom je utvrđeno da je 50-godišnjak seo za volan iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta do obavljanja vanrednog lekarskog pregleda. Pored toga, imao je i aktivnu zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom.

Preliminarni test na droge bio je pozitivan, ali je vozač odbio lekarski pregled i vađenje krvi i urina. Uz to, vozilu kojim je upravljao saobraćajna dozvola istekla je pre više od 15 dana, a kod sebe nije imao ni ličnu kartu.

Preti mu 90 dana zatvora

Kako navode iz hrvatske policije, 50-godišnjak je uporni povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja. Do sada je već dva puta pravosnažno kažnjen zbog teških saobraćajnih prekršaja, a u toku je još jedan postupak protiv njega.