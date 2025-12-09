Slušaj vest

Mašinbravar iz Imotskog doveden je iz splitskog zatvora na Županijski sud. Protiv njega je ranije podignuta optužnica jer je zapalio policijsku kapu i hrvatsku zastavu.

Sud je prihvatio nalaz sudske psihijatrije prema kojem je 53-godišnjak u trenutku izvršenja dela bio neuračunljiv, zbog čega mu je određen prisilni smeštaj u psihijatrijskoj bolnici na šest meseci.

Advokat je pokušala da sazna postoji li mogućnost ambulantnog lečenja, ali je žena psihijatar bila kategorična da je nužan smeštaj u odgovarajuću ustanovu kako bi se sprečilo moguće izvršenje težeg krivičnog dela.

Snimak paljenja objavio na Fejsbuku

Nezadovoljan postupanjem policije, okrivljeni je priznao da je zastavu i policijsku kapu sa grbom zapalio u peći i snimak objavio na društvenoj mreži Fejsbuk. Naveo je da je to učinio iz revolta prema policiji, za koju tvrdi da ga "stalno plaši" i oduzima mu automobile. Do sada mu je, kako je rekao, oduzeto ukupno 12 vozila.

Prvih sedam automobila, tvrdi, bilo je osigurano, ali kada je shvatio da mu policija stalno pleni vozila, prestao je da se time bavi. Prema podacima iz spisa, policija ga je do sada prijavila oko 280 puta za krivična dela, uglavnom za krađe i teške krađe, uz još oko stotinu prekršajnih prijava. Tek u ovom postupku utvrđeno je da je neuračunljiv.

Policijsku kapu i zastavu, prema sopstvenim rečima, pronašao je u blizini kuće nakon što su hrvatski policajci pobegli jer ih je gađao kamenjem. Na sudu je izneo niz optužbi na račun policije i pravosudnog sistema:

"Nikada nisam prvi nekoga uvredio niti mu učinio zlo, a kažnjavali su me oni koji imaju svoje dilere, prostitutke i švercere. Kapu nisam ukrao, samo sam hteo da saznam imena policajaca koji su me plašili. Radio sam na kamionu za otpad i odvezao na hiljade takvih kapa i zastava. Sve su zapaljene. Oni su meni dolazili da prete. Kakav je to čovek koji dolazi da plaši drugog oko njegove kuće?", rekao je okrivljeni.

Dodao je da ga "nikakva sila neće sprečiti" i da se brani od, kako je rekao, "lažnih svedočenja i zala svakoga ko mu želi zlo".

Optužen za kazneno delo protiv države Hrvatske

Optužen je za krivično delo protiv države Hrvatske, odnosno za izvrgavanje ruglu, preziru i grubom omalovažavanju grba i zastave. Takva krivična dela podležu nadležnosti županijskih državnih tužilaštava i sudova, a zakonom je predviđena maksimalna kazna zatvora do jedne godine.