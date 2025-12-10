Slušaj vest

Hrvatska policija privela je maloletnika koji se sumnjiči da je, pod uticajem brojnih narkotika, fizički napao dva dečaka.

Maloletnika su u ponedeljak priveli policajci PU dubrovačko-neretvanska, a zbog sumnje da je drogiran napao dva dečaka koji su sedeli na šetalištu u blizini vaspitno-obrazovne ustanove u Metkoviću i jednog od njih udario nogom u glavu, a drugog u ruku.

Kako piše 24sata, dečak kojeg je maloletnik udario nogom u glavu, završio je u Zavodu za hitnu medicinu gde su mu doktori ustanovili teške telesne povrede. Mladić kojeg je udario u ruku, prošao je bez težih povreda.

Policija je maloletnog napadača pronašla dva sata nakon dojave o napadu i testiranjem ustanovila da je tokom napada bio pod uticajem marihuane, kokaina i spida koje je prethodno konzumirao.