MALOLETNIK NA MARIHUANI, SPIDU I KOKAINU TUKAO DEČAKE: Užas u Metkoviću, jedan završio sa teškim povredama
Hrvatska policija privela je maloletnika koji se sumnjiči da je, pod uticajem brojnih narkotika, fizički napao dva dečaka.
Maloletnika su u ponedeljak priveli policajci PU dubrovačko-neretvanska, a zbog sumnje da je drogiran napao dva dečaka koji su sedeli na šetalištu u blizini vaspitno-obrazovne ustanove u Metkoviću i jednog od njih udario nogom u glavu, a drugog u ruku.
Kako piše 24sata, dečak kojeg je maloletnik udario nogom u glavu, završio je u Zavodu za hitnu medicinu gde su mu doktori ustanovili teške telesne povrede. Mladić kojeg je udario u ruku, prošao je bez težih povreda.
Policija je maloletnog napadača pronašla dva sata nakon dojave o napadu i testiranjem ustanovila da je tokom napada bio pod uticajem marihuane, kokaina i spida koje je prethodno konzumirao.
- Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloletnik je kasno sinoć, uz krivičnu prijavu za počinjeno krivično delo Teška telesna povreda odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske - navode iz policije.