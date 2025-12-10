Slušaj vest

Hrvatska policija privela je maloletnika koji se sumnjiči da je, pod uticajem brojnih narkotika, fizički napao dva dečaka.

Maloletnika su u ponedeljak priveli policajci PU dubrovačko-neretvanska, a zbog sumnje da je drogiran napao dva dečaka koji su sedeli na šetalištu u blizini vaspitno-obrazovne ustanove u Metkoviću i jednog od njih udario nogom u glavu, a drugog u ruku.

Kako piše 24sata, dečak kojeg je maloletnik udario nogom u glavu, završio je u Zavodu za hitnu medicinu gde su mu doktori ustanovili teške telesne povrede. Mladić kojeg je udario u ruku, prošao je bez težih povreda.

Policija je maloletnog napadača pronašla dva sata nakon dojave o napadu i testiranjem ustanovila da je tokom napada bio pod uticajem marihuane, kokaina i spida koje je prethodno konzumirao.

- Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloletnik je kasno sinoć, uz krivičnu prijavu za počinjeno krivično delo Teška telesna povreda odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske - navode iz policije.

Ne propustiteHronikaMASKIRANI PRESRELI ŽENU U GARAŽI, POSEKLI JOJ LICE I OŠIŠALI JE, OTKRIVENO KO JE ONA: Ovo ukazuje na jasnu poruku i upozorenje! (foto)
shutterstock-2321080413.jpg
HronikaMASKIRANI NAPADAČI NOŽEM NASRNULI NA ŽENU, PA USLEDIO BRUTALAN I BIZARAN ČIN! Evo šta je ispričala policiji, oni krenuli odmah u potragu!
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaMUŠKARAC RAZBIO ŠOVERŠAJBNU NA AUTOBUSU JER SU GA DRUGI PROVOCIRALI! Incident kod Prokuplja: Prišao sam motkom i napravio HAOS!
17601838031795181 copy.jpg
PlanetaMAJKA VRIŠTALA, KOMŠIJE SKOČILE NA VREME I SPREČILE TRAGEDIJU: Pitbul izjedao dete od 18 meseci i devojčicu od 5 godina u Ankari! (VIDEO)
pitbul 3.jpg