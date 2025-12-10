Slušaj vest

Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se danas u Berlinu s nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Kako izveštava HRT iz Berlina, očekuje se da će u fokusu razgovora biti nabavka 44 tenka "leopard 2A8", uključujući simulatore i logističku podršku.

Reč je o najmodernijim tenkovima dostupnim na tržištu koji Hrvatska vojska trebalo da dobije između 2028. i 2030. godine.

Ugovor je vredan milijardu i 300 miliona evra.

Merc i Plenković, prema najavama, razgovaraju i o bilateralnim odnosima i jačanju privredne saradnje, a posebnu pažnju posvetiće pronalaženju modela finansiranja za dalju pomoć Ukrajini kao i postizanju mira u toj zemlji uz okončanje ruske agresije.

1/9 Vidi galeriju Hrvatski premijer Andrej Plenković u poseti nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu u Berlinu Foto: CLEMENS BILAN/EPA, Markus Schreiber/Pool AP

Na dnevnom redu trebalo bi da bude i jačanje energetske saradnje i situacija na Zapadnom Balkanu s naglaskom na BiH.

Plenković je pre Berlina bio u Parizu gde je s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom potpisao ugovor o nabavci 18 samohodnih haubica "cezar" i modernizaciji aviona "rafal".

1/8 Vidi galeriju Nemački tenk Leopard Foto: Printscreen/Google maps/Youtube/Flags of the World Official/Bundeswehr, Youtube

"Ulaganja u odbranu su prioritet, a Hrvatska se ubraja među tri najbrže rastuće privrede evrozone", rekao je.

On je naveo da je sa Makronom razgovarao i o proširenju EU.

"Hrvatska je snažan zagovornik ovog procesa, posebno kod prijateljske i susedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda", dodao je Plenković, preneo je HRT.