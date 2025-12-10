PLENKOVIĆ DOŠAO KOD MERCA PO 44 "LEOPARDA": Ugovor za isporuku nemačkih tenkova od 1,3 milijarde evra, hrvatski premijer dogovorio haubice i avione kod Makrona
Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se danas u Berlinu s nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.
Kako izveštava HRT iz Berlina, očekuje se da će u fokusu razgovora biti nabavka 44 tenka "leopard 2A8", uključujući simulatore i logističku podršku.
Reč je o najmodernijim tenkovima dostupnim na tržištu koji Hrvatska vojska trebalo da dobije između 2028. i 2030. godine.
Ugovor je vredan milijardu i 300 miliona evra.
Merc i Plenković, prema najavama, razgovaraju i o bilateralnim odnosima i jačanju privredne saradnje, a posebnu pažnju posvetiće pronalaženju modela finansiranja za dalju pomoć Ukrajini kao i postizanju mira u toj zemlji uz okončanje ruske agresije.
Na dnevnom redu trebalo bi da bude i jačanje energetske saradnje i situacija na Zapadnom Balkanu s naglaskom na BiH.
Plenković je pre Berlina bio u Parizu gde je s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom potpisao ugovor o nabavci 18 samohodnih haubica "cezar" i modernizaciji aviona "rafal".
"Ulaganja u odbranu su prioritet, a Hrvatska se ubraja među tri najbrže rastuće privrede evrozone", rekao je.
On je naveo da je sa Makronom razgovarao i o proširenju EU.
"Hrvatska je snažan zagovornik ovog procesa, posebno kod prijateljske i susedne BiH, u kojoj su Hrvati jedan od triju konstitutivnih naroda", dodao je Plenković, preneo je HRT.
(Kurir.rs/Beta)