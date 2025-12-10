Slušaj vest

Optužnica protiv bivše gradonačelnice Zagreba Vlaste Pavić, koja je teretila da je izvukla novac iz firme ruskog preduzetnika Konstantina Gološčapova, postala je pravomoćna nakon što je tužilaštvo ispitalo oštećenika.

Pavić, nekadašnja SDP-ova političarka, i njena saradnica Iva Franekić optužene su za zloupotrebu poverenja u poslovanju i falsifikovanje dokumenata, dok se Marijana Leinart tereti da je podsticala zloupotrebu.

Reč je o firmi Mikado, u vlasništvu Gološčapova, za kojeg se navodi da je nekada bio lični maser Vladimira Putina. Prema optužnici, Pavić i Franekić pribavile su sebi, Pavićinoj majci i Gološčapovu nepripadajuću korist od oko 100.000 evra.

Pavić je, između ostalog, preusmerila lift za osobe s invaliditetom vredan 95.000 kuna u kuću svoje majke, a Mikado je platio i radove na njenom stanu i stanovima Franekić i Leinart, prikazujući ih lažno kao radove na projektu Katino.