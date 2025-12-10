Slušaj vest

Policija traga za Teodorom Demaku (14), koja je nestala u Zagrebu.

Prema podacima Policijske uprave Zagreba, devojčica je nestala juče kada je napustila svoju adresu u ulici Vida Došena i od tada joj se vodi kao nestao. Teodora Demaku je rođena 2011. godine, hrvatska je državljanka i ima prebivalište u Zagrebu.

Visoka je oko 165 centimetara, mršave je građe, smeđe kose i tamnije kože. U trenutku nestanka nosila je crnu kožnu jaknu, tamnoplave farmerke i svetlo smeđe čizme, a nosila je i smeđu torbicu.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj devojčici da se obrate najbližoj policijskoj stanici, pozovu 192 ili kontaktiraju veb stranicu Nacionalnog registra nestalih osoba.

Teodora Demaku Foto: Printscreen/Nestali.hr

"Kontaktirala sam policiju, školu i njene prijatelje"

Teodorina majka Danijela rekla je za "Dnevnik.hr" da njena ćerka nikada nije izlazila iz kuće bez zakazivanja i da je poslednjih dana bila prehlađena, zbog čega nije išla u školu.

- Bila sam kod kuće sa Teodorom i najmlađom ćerkom kada sam čula ulazna vrata i shvatila da je ona izašla. Brzo sam otrčala do balkona i pozvala je da se vrati, ali me nije poslušala. Od tada je nema. Pored policije, kontaktirala sam i školu i njene prijatelje, niko ništa ne zna - rekla je majka.