Slušaj vest

Tri stradala migranta i osam živih izvađeno je rano jutros iz reke Save u Slavonskom Brodu nakon prevrtanja čamca, a stradale migrante je Hitna pomoć odvezla u bolnicu, rekao je u četvrtak Hini komandant Javne vatrogasne stanice Slavonski Brod Ivan Vuleta.

- Jutros u 5 sati i 38 minuta smo dobili dojavu od Hitne pomoći da je došlo do prevrtanja i potapanja migranata na reci Savi. Izašli smo sa dva vatrogasna vozila i sa vatrogasnim čamcem. Bilo je 11 migranata, izvađeno je osam živih i tri mrtva - izjavio je Hini komndant Javne vatrogasne stanice Slavonski Brod Ivan Vuleta, prenosi Jutarnji.

Prvobitno je javljeno da je poginula jedna osoba, a da je njih 11 povređeno

- U 5:20 sati, u Operativno-komunikacionom centru Policijske uprave brodsko-posavske, primljena je dojava da se u reku Savu na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac i da se više osoba nalazi u reci i traži pomoć. Na mesto događaja su upućene policijske patrole, a pozvane su i druge hitne službe.

Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć i iz hladne reke Save izvukli 13 osoba (stranih državljana), od kojih jedna osoba ne daje znake života. Sve smrznute osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu.

Osoba (državljanin Bosne i Hercegovine) koja se dovodi u vezu s počinjenjem krivičnog dela (čl. 326 KZ) je takođe u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja - objavila je hrvatska policija.

Nesreća u blizini franjevačkog samostana

Nesreća se dogodila u samom centru Slavonskog Broda, u blizini franjevačkog samostana.

- U ovom trenutku možemo reći da je policija na terenu bila odmah od prve informacije koju smo primili o ovom događaju, koji se zbio negde oko pet sati jutros. Odmah smo, sa svim ostalim službama priskočili u pomoć povređenima. Više osoba je izvučeno, a prema trenutnim podacima jedna je osoba preminula, dok se drugoj pruža pomoć u smislu reanimacije. Ostali su smrznuti i upućeni u bolnicu na zbrinjavanje - za Infopix je rekla Kata Nujić.

Povređeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opštu bolnicu "Dr. Josip Benčević".

- Za sada smo primili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo. Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon lekarske obrade koja je u toku - rekao je za Infopix direktor bolnice, dr. Josip Samardžić.