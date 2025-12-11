Slušaj vest

Tri osobe su poginule, a više je povređenih kada se tokom noći prevrnuo čamac na Savi. Nesreća se dogodila u Slavonskom Brodu, a u čamcu su bili migrantikoje je, kako se sumnja, državljanin BiH krijumčario preko reke.

Kako je za Plus portal otkrio brodski vatrogasni komandant Ivan Vuleta, vatrogasci su izvlačili ljude iz ledene Save.

Više osoba držalo se za splav i zapomagalo, a neki od njih su bili nadomak utapanja. Vatrogasci su zbog toga morali da provale na splav kako bi im lakše prišli. Navodno je reč o Azijatima, a u čamcu koji se prevrnuo bilo je trinestoro žena i muškarca.

Prema navodima portala, u Opštoj bolnici Dr Josip Benčević završio je i državljanin Bosne i Hercegovine, koji se sumnjiči da je krijumčario ljude preko reke.

Telo jedne od žrtava izvučeno je iz Save na splav podno "Brođanke".

- Jutros u 5:20 sati, u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske primljena je dojava da se u reku Savu na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u reci i traži pomoć. Na mesto događaja su upućene policijske ekipe, a pozvane su i druge hitne službe. Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć i iz hladne reke Save izvukli 13 osoba, stranih državljana - naveli su iz policije.