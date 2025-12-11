Slušaj vest

Zbog sumnje da je izbacio svoju pastorku osnovnoškolskog uzrasta kroz prozor u prizemlju svoje kuće, policija je uhapsila i optužila 47-godišnjeg muškarca iz šireg područja Zagreba.

Prema zaključcima kriminalističke istrage, incident se dogodio pre nekoliko dana, a policija je o njemu saznala iz bolnice u kojoj je devojčica bila lečena zbog preloma ruke.

Optužbe protiv 47-godišnjaka, uglavnom se zasnivaju na samoj izjavi devojčice, dok je uhapšeni muškarac negirao ovu verziju događaja, rekavši da je devojčica izmislila njegov napad i da je do povrede došlo jer se devojčica opirala kada je pokušao da je opere.

Verziju događaja supruga potvrdila je i devojčičina majka, koja je, prema sopstvenim rečima, bila prisutna incidentu i rekla da nije bilo napada na njeno dete.

Međutim, nakon 24-časovne istrage, policija je zaključila da postoji osnovana sumnja da se incident dogodio onako kako ga je devojčica opisala, te su prijavili 47-godišnjaka zbog nanošenja teških telesnih povreda detetu. Zaključke iz izveštaja potvrdilo je nadležno državno tužilaštvo, koje je pokrenulo krivični postupak protiv 47-godišnjaka.