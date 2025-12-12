Slušaj vest

Muškarac (31) i žena (28) iz područja Delnica osumnjičeni su da su skoro dve godine držali 42-godišnjeg muškarca u robovlasničkom odnosu, iskorišćavajući njegovu tešku finansijsku situaciju kako bi ga primorali na rad bez ikakve naknade.

Pored krivičnog dela trgovine ljudima, 31-godišnjak se tereti i za nedozvoljeno posedovanje velike količine oružja, saopštilo je Opštinsko državno tužilaštvo Rijeke.

Iskorišćavali ga skoro dve godine

Prema sumnjama tužilaštva, par je zajednički i sporazumno iskorišćavao tešku finansijsku situacijužrtve od kraja 2023. do 9. decembra 2025. godine. Smeštali su ga u nehumane uslove života i, radi sopstvene koristi, primoravali ga da pod njihovim nadzorom obavlja razne fizičke poslove.

Muškarac nije primao nikakvu platu za obavljeni posao. Osumnjičeni dvojac se sumnjiči i da su mu oduzimali lična dokumenta i zaključivali fiktivne ugovore kako bi mogli da raspolagaju njegovom imovinom. Pored trgovine ljudima, 31-godišnji osumnjičeni se tereti i za nezakonito držanje velike količine oružja i municije u svojoj kući.

Zatražen pritvor