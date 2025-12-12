Slušaj vest

U požaru koji je juče izbio u proizvodnoj hali u Kuršancu povređen je 29-godišnji radnik, a nakon pružene pomoći na mestu događaja Helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen je u Zagreb na dalje lečenje, navodi Policijska uprava međimurska.

Kako navodi PU međimurska, Operativno-komunikacijski centar te policijske uprave juče je u 13.29 sati primio dojavu dežurnog radnika Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije da je u Kuršancu, u krugu privatnog poduzeća u Poljskoj ulici, došlo do požara u kojem je jedna osoba povređena.

Uviđajem je na mestu događaja, uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, utvrđeno je da je oko 13.15 sati došlo do zapaljenja benzinskog goriva u proizvodnoj hali koju je unajmilo preduzeće iz Totovca, navodi PU međimurska.

Policija navodi da je neposredno pre izbijanja požara 29-godišnji radnik nestručno rukovao gorivom. Prema rezultatima uviđaja, tokom točenja goriva iz plastičnog kanistera u rezervoar viljuškara imao je zapaljenu cigaretu, zbog čega je došlo do zapaljenja goriva, a potom je vatra zahvatila i njegovu odeću, navodi PU međimurska.

Povređenom 29-godišnjaku lekarska pomoć pružena je na mestu događaja, a zatim je helikopterom hitne pomoći prevezen u Zagreb na dalje lečenje, saopštila je PU međimurska.

Težina povreda će naknadno biti saopštena.

Prema informacijama koje je objavila policija, na mesto događaja odmah su upućeni pripadnici Javne vatrogasne službe Čakovec, koji su požar ugasili. PU međimurska navodi i da u događaju nije nastala materijalna šteta.