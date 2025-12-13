Slušaj vest

Istražni sudija je juče odredio jednomesečni istražni zatvor 23-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine (23) zbog sumnje da je kod Slavonskog Broda krijumčario veći broj migranata preko Save čamcem koji se prevrnuo i poginule su tri osobe, saopštila je juče hrvatska policija.

Osumnjičeni je prebačen u zatvor u Požegi, a policija ga sumnjiči da se s nepoznatom osobom dogovorio da za novac strance nezakonito preveze čamcem preko Save iz BiH u Hrvatsku.

Postupak sledi i Stranim državljanima po Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima.

Policija je u četvrak rano jutro dobila prijavu da je u Savi u Slavonskom Brodu veći broj ljudi koji traže pomoć.

Policija i vatrogasci su u saradnji s građanima iz reke izvukli 13 stranaca i 23-godišnjaka iz BiH, sada osumanjičenog za krivična dela.

Policija je saopštila da su spaseni bili u i u teškom stanju i imali hipotermiju.

Jedan muškarac je nađen mrtav, a u bolnici su umrle dve žene.

Policija traga za još jednom osobom čije su putne isprave nađene.

Šef Službe za granicu Brodsko-posavske policije Ivica Ostrun je juče rekao da su svi migranti najverovatnije državljani Kine i Turske.