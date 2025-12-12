Slušaj vest

Split je i dalje u šoku posle brutalnog napada u kojem je osamnaestogodišnjak nožem teško povredio pedesetdevetogodišnjeg policijskog službenika Antu Križana. Dok se lekari bore za njegov potpuni oporavak, Županijsko državno tužilaštvo u Splitu donelo je rešenje o sprovođenju istrage protiv mladića zbog pokušaja teškog ubistva i neovlašćene upotrebe tuđe pokretne stvari. Napadaču je određen istražni zatvor.

Policajac Ante Križan (59) vraćao se kući u sredu, 3. decembra 2025, u kasnim večernjim satima posle završene smene u Prvoj policijskoj stanici,

Iako van službe i u civilu, kao savesni službenik čuo je informaciju da njegove kolege tragaju za osamnaestogodišnjakom koji je, prema dojavi, uzeo nož i pretio da će sve pobiti u porodičnoj kući.

U Ulici Put Mostina, u splitskom kvartu Bilice, uočio je upravo mladića koji odgovara opisu. Prepoznao ga je i, uprkos tome što nije bio na dužnosti, pokušao da ga zaustavi.

U tom trenutku mladić ga je divljački napao nožem, nanevši mu više od deset ubodnih rana po grudima i stomaku.

Posle napada mladić je pobegao, a teško ranjeni policajac ostao je da leži na ulici.

Višesatna operacija i borba za život

Hitna medicinska pomoć brzo je stigla na mesto događaja i prevezla Križana u KBC Split. Stanje mu je bilo kritično. Zbog višestrukih ubodnih rana i teških povreda više organskih sistema, lekari su se satima borili za njegov život.

"Uglavnom je reč o grudnom košu i stomaku. On je zbrinut hirurški i trenutno je u Jedinici intenzivnog lečenja, u indukovanoj je komi i sprovode se metode intenzivnog lečenja, u dosta je teškom stanju. Možemo reći da je životno ugrožen", rekao je nedugo posle napada doc. dr. sc. Toni Kljaković Gašpić, načelnik Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje.

Nekoliko dana kasnije iz splitske bolnice stigle su ohrabrujuće vesti.

"Stanje policajca je znatno bolje, skinut je sa respiratora, budan je i u kontaktu. Nastavlja se dalje zahtevno lečenje", potvrdili su iz KBC-a Split.

Napadač uhapšen, određen mu pritvor

Dok se odvijala drama u bolnici, policija je pokrenula opsežnu potragu za počiniocem. Celokupan sastav PU splitsko-dalmatinske bio je na nogama.

Mladić je uhapšen nekoliko sati posle napada, kada se vratio ispred porodične kuće gde su ga čekali policajci.

Zbog psihičkog stanja, prvo je smešten na Odeljenje psihijatrije, a nakon otpusta nad njim je sprovedeno kriminalističko istraživanje.

Županijsko državno tužilaštvo u Splitu zvanično je potvrdilo da je doneto rešenje o sprovođenju istrage.

"Postoji osnovana sumnja da okrivljeni 3. decembra 2025. oko 22.45 na području Splita, u stanju u kojem usled psihičke bolesti nije mogao da shvati značenje svog delovanja niti da upravlja svojim postupcima, sa ciljem da ga usmrti, nožem koji je imao kod sebe naneo policijskom službeniku više uboda u telo, zadavši mu povrede koje su opasne po život", navodi se u saopštenju.

Na predlog tužilaštva, istražni sudija odredio mu je istražni zatvor.

Napadnuti policajac je heroj nagrađen za svoj rad

Napadnuti Ante Križan cenjeni je policijski službenik, poznat kao kontakt policajac za gradski kotar Kman. Njegova posvećenost poslu i zajednici prepoznata je i zvanično, 2021. godine nagrađen je Medaljom Grada Splita.