Slušaj vest

Za krivično delo pokušaj teškog ubistva, dežurni istražni sudija Županijskog suda u Splitu osudio je osamnaestogodišnjaka koji je prošle srede nožem ubo policajca na putu na mesec dana zatvora.

Na veb stranici Županijskog državnog tužilaštva navodi se da su doneli rešenje o sprovođenju istrage protiv osamnaestogodišnjaka zbog krivičnog dela pokušaja teškog ubistva i krivičnog dela neovlašćenog korišćenja tuđe pokretne stvari.

„Postoji osnovana sumnja da je 3. decembra, oko 22:45 časova na području Splita, u stanju u kojem, usled duševne bolesti, nije mogao da shvati značenje svojih postupaka niti da kontroliše svoje postupke, nakon što ga je policajac Policijske uprave splitsko-dalmatinske zaustavio i zatražio da se legitimiše, zadao mu više uboda nožem koji je imao kod sebe. Naneo mu je povrede opasne po život“, navodi se u saopštenju.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Dalje navode da ga je u daljem napadanju sprečila osoba koja je stigla, dok je žrtvi život spasen hitnom medicinskom intervencijom. Pored toga, sumnjiči se da je prethodno, istog dana, nezakonito oduzeo tuđe motorno vozilo na privremenu upotrebu.

„Na predlog Državnog tužilaštva u Splitu, istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je pritvor protiv okrivljenog“, navodi se u saopštenju. Policajac Ante Križan (59), koji je u splitsku bolnicu dovezen u teškom stanju, zbog čega je bio u indukovanoj komi i priključen na respirator, u petak je bio bolje.