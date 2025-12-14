U Zagorju, u Hrvatskoj, došlo je do, po svemu sudeći, ubistva i samoubistva u porodičnoj kući u mestu Bedekovčina. Muškarac ubio ženu, pa sebe?
UŽAS U HRVATSKOj!
UBIO ŽENU, PA SEBE! Horor u porodičnoj kući u Zagorju, policija obavlja uviđaj!
Policijska uprava krapinsko-zagorska izvestila je da je 14. decembra 2025. godine, u Bedekovčini, u porodičnoj kući, počinjeno ubistvo ženske osobe.
Nakon toga je pretragom terena pronađena osoba koja se dovodi u vezu sa događajem, a koja je počinila samoubistvo.
Ujutru će zapoĉeti uviđaj, a policija će po završetku kriminalističkog istraživanja i utvrđivanju svih okolnosti objaviti više informacija.
(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Ilustracija)
