Policijska uprava krapinsko-zagorska izvestila je da je 14. decembra 2025. godine, u Bedekovčini, u porodičnoj kući, počinjeno ubistvo ženske osobe.

Nakon toga je pretragom terena pronađena osoba koja se dovodi u vezu sa događajem, a koja je počinila samoubistvo.

Ujutru će zapoĉeti uviđaj, a policija će po završetku kriminalističkog istraživanja i utvrđivanju svih okolnosti objaviti više informacija.

(Kurir.rs/Index.hr/Foto: Ilustracija)

