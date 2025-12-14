Slušaj vest

Tragedija u međimurskom mestu Peklenica: 51-godišnji muškarac preminuo je u subotu uveče tokom policijske intervencije zbog porodičnog nasilja. Incident se dogodio oko 18 časova u Ulici Krnišče, a tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije, potvrdili su iz Policijske uprave međimurske, piše Radio105.

Prema rečima portparola PU međimurske Radovana Gačala, policija je izašla na teren nakon što je sestra preminulog prijavila da je zlostavlja njen godinu dana mlađi brat B. S. Policajci su zatekli muškarca kako verbalno zlostavlja sestru, a on je sa nasilnim ponašanjem nastavio i nakon njihovog dolaska.

Došlo je do eskalacije

Situacija na mestu događaja brzo je eskalirala. Muškarac je počeo da vređa i preti policajcima, a zatim je i fizički nasrnuo na jednog od njih i lakše ga povredio. Zbog agresivnosti i napada, policijski službenici morali su da primene sredstva prinude – fizičku snagu i vezivanje.

U trenutku primene prinude, krupnijem muškarcu je iznenada pozlilo i srušio se. Uočivši da mu je zdravstveno stanje narušeno, policajci su odmah prekinuli postupanje, skinuli mu lisice i započeli reanimaciju. Ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć, ali su, uprkos naporima lekarskog tima, na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt.

Čeka se obdukcija, pokrenuta i interna istraga

Mrtvozornik nakon uviđaja nije utvrdio fizičke povrede na telu preminulog, ali je zbog okolnosti pod kojima je smrt nastupila državni tužilac naložio sudsku obdukciju. Nezvanični izvori navode da je preminuli muškarac imao ozbiljne zdravstvene probleme i da je bio sklon konzumiranju alkohola.

Načelnik PU međimurske odmah je formirao stručni tim koji će, u skladu sa standardnom procedurom, utvrditi da li je postupanje policijskih službenika tokom intervencije bilo u skladu sa zakonom.