Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje vozača automobila kako prolazi kroz uske prolaze šibenskog groblja.

On je bukvalno manevrisao između grobova, u jednom trenutku je pokušavao i da se popne na visoku stazu na kojoj je posađeno drveće.

Kako ističu svedoci, na tom mestu ne mogu da prođu čak ni mrtvačka kola.

Incident se dogodio juče, a snimak je brzo izazvao lavinu reakcija zbog očiglednog nepoštovanja prostora koji za mnoge ima posebno emotivno i simboličko značenje.

Kompanija Čempres, koja upravlja grobljem, saopštila je da su tokom godina videli razne neprimerene situacije, ali ovaj slučaj smatraju posebno zabrinjavajućim.

Kao što se može videti na videu koji je kompanija objavila na Fejsbuku, vozač se kretao kroz izuzetno uske prolaze, rizikujući oštećenje nadgrobnih spomenika.