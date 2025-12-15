Slušaj vest

Hrvatski sabor usvojio je Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, čije se vlasti protive tom projektu.

Za predlog vlade glasalo je 77 od 151 poslanika, 21 je bio protiv, a 36 uzdržano.

Zakon omogućava izgradnju odlagališta otpada iz nuklearne elektrane Krško, u skladu s ugovorom Hrvatske i Slovenije iz 2022. godine, kao i otpada iz domaćih bolnica i industrije, na lokaciji bivše kasarne JNA "Čerkezovac" kod Dvora.

Hrvatska je obavezna da do početka 2028. započne preuzimanje nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Krškog, u kojem Slovenija i Hrvatska imaju po 50 odsto vlasništva. Državni sekretar Vedran Špehar rekao je da je zakon leks specijalis koji omogućava početak procene uticaja na životnu sredinu, te da će se dalja procedura nastaviti samo ako se utvrdi da je uticaj prihvatljiv.

Opozicija i građani upozoravaju na bezbednosne i ekološke rizike, posebno zbog blizine reke Une, izvora pitke vode i granice s BiH.

(Kurir.rs/Beta)

