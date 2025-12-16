Slušaj vest

Dečiji psihijatar (46) iz Osijeka uhapšen je i optužen za niz teških krivičnih dela, uključujući zlostavljanje maloletnih pacijenata i omogućavanje upotrebe droga. Nakon završene krivične istrage, predat je pritvorskom nadzorniku, objavila je policija na svojoj veb stranici.

Zlostavljao maloletne pacijente i nudio im drogu

Policija sumnja da je dečji psihijatar zloupotrebio svoj položaj u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku između 2016. i 2019. godine. Prema navodima, neprimereno je razgovarao sa svoja četiri pacijenta, koji su u to vreme bili maloletni, neprimereno ih dodirivao po telu i davao im drogu za konzumiranje.

Istraga je takođe utvrdila da je od 2018. do 2023. godine davao drogu i odraslima, svojim poznanicima, sada 35-godišnjacima.

Pronađena velika količina droge

Na osnovu naloga Županijskog suda u Osijeku, policija je juče pretresla kuću, kancelariju i vozila osumnjičenog. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva računara, mobilni telefon i značajna količina raznih droga.

Zaplenjeno je 33 kesice marihuane ukupne težine 213,9 grama, 12 tableta MDMA, hašiš, dodatna pakovanja MDMA u grudvama, amfetamin i špric sa 0,5 mililitara nepoznate sadržine.