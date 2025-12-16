OGLASIO SE I KBC OSIJEK POVODOM HAPŠENJA DEČJEG PSIJIJATRA: Udaljen je sa posla!
Uprava Kliničkog bolničkog centra Osijek (KBC) udaljilo je sa posla zdravstvenog radnika koga je policija uhapsila zbog sumnje da je izvršio bludne radnje nad maloletnicima i omogućavao konzumiranje droge, saopšteno je danas iz ove bolnice.
U saopštenju se navodi da KBC Osijek sarađuje sa svim nadležnim institucijama i da su, odmah po službenom saznanju, postupili u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i doneli odluku o udaljenju uhapšenog radnika sa radnog mesta.
Radi zaštite prava pacijenata, a s obzirom na to da je postupak u toku, ne mogu se iznositi dodatni detalji niti komentarisati konkretne okolnosti slučaja, poručuju iz rukovodstva.
Neprimereno dodirivanje
Policija je ranije saopštila da je, zbog sumnje da je neprimereno dodirivao maloletnike po telu i davao im drogu na konzumaciju, uhapsila 46-godišnjeg zdravstvenog radnika iz Osijeka i privela ga pritvorskom nadzorniku.
Sumnja se da se u periodu od 2016. do 2019. godine, u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku, prema četvoro svojih pacijenata koji su tada bili maloletni, obraćao neprimerenim rečima, neprimereno ih dodirivao po telu i davao im drogu na konzumaciju.
Takođe je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao drogu na konzumaciju i punoletnim osobama, svojim poznanicima – sada 35-godišnjoj ženi i 35-godišnjem muškarcu.
Zdravstveni radnik je uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog povrede prava deteta, bludnih radnji, omogućavanja uživanja droge i neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga.
Reakcija Ministarstva zdravstva
Ministarstvo zdravlja izrazilo je zgroženost i osudilo krivična dela za koja se tereti dečji psihijatar.
"Reč je o izuzetno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupcima koji predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i osnovnih etičkih načela zdravstvene struke. Zloupotreba položaja zdravstvenog radnika, naročito na štetu dece i maloletnika, apsolutno je nedopustiva i za takva dela ne može niti će biti bilo kakvog opravdanja. Ovakvi postupci ozbiljno narušavaju poverenje građana u zdravstveni sistem i bacaju senku na profesiju koja je zasnovana na bezbednosti, brizi i poverenju.“
