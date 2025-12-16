Slušaj vest

Uprava Kliničkog bolničkog centra Osijek (KBC) udaljilo je sa posla zdravstvenog radnika koga je policija uhapsila zbog sumnje da je izvršio bludne radnje nad maloletnicima i omogućavao konzumiranje droge, saopšteno je danas iz ove bolnice.

U saopštenju se navodi da KBC Osijek sarađuje sa svim nadležnim institucijama i da su, odmah po službenom saznanju, postupili u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i doneli odluku o udaljenju uhapšenog radnika sa radnog mesta.

Radi zaštite prava pacijenata, a s obzirom na to da je postupak u toku, ne mogu se iznositi dodatni detalji niti komentarisati konkretne okolnosti slučaja, poručuju iz rukovodstva.

Neprimereno dodirivanje

Policija je ranije saopštila da je, zbog sumnje da je neprimereno dodirivao maloletnike po telu i davao im drogu na konzumaciju, uhapsila 46-godišnjeg zdravstvenog radnika iz Osijeka i privela ga pritvorskom nadzorniku.

Sumnja se da se u periodu od 2016. do 2019. godine, u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku, prema četvoro svojih pacijenata koji su tada bili maloletni, obraćao neprimerenim rečima, neprimereno ih dodirivao po telu i davao im drogu na konzumaciju.

Takođe je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao drogu na konzumaciju i punoletnim osobama, svojim poznanicima – sada 35-godišnjoj ženi i 35-godišnjem muškarcu.

Zdravstveni radnik je uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog povrede prava deteta, bludnih radnji, omogućavanja uživanja droge i neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Reakcija Ministarstva zdravstva

Ministarstvo zdravlja izrazilo je zgroženost i osudilo krivična dela za koja se tereti dečji psihijatar.